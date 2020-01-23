Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T15:40+0300
https://ria.ru/20200123/1563782247.html
Transparency International сообщила о рекордном уровне коррупции в США
https://cdn25.img.ria.ru/images/156378/36/1563783691_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_bb5f0dfdc41ef17be83ef9cb155764a0.jpg
РИА Новости

Transparency International сообщила о рекордном уровне коррупции в США

14:24 23.01.2020 (обновлено: 15:40 23.01.2020)
1710
© REUTERS / Sarah SilbigerЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне
© REUTERS / Sarah Silbiger
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Международная организация Transparency International опубликовала доклад за 2019 год об индексе восприятия коррупции, согласно которому в США зафиксировали рекордно высокий уровень.
Этот индекс с 1995 года составляют на основе опросов экспертов и предпринимателей о коррупции в госсекторе.
До 2011 года страны мира ранжировались по шкале от десяти (отсутствие коррупции) до 0 (максимальная степень коррумпированности). С 2012 года шкала изменилась, и страны стали оцениваться по 100-балльной системе по тому же принципу (100 — отсутствие коррупции).
Согласно последним данным, США набрали 69 баллов и превзошли свой худший результат за всю историю рейтинга — 71 балл, который фиксировали в 2018, 2011 (7,1 по старой шкале) и 2010 (7,1) годах. В новом рейтинге Штаты находятся на 23-м месте.
Президент Бразилии Луис Игнасиу Лула да Силва
28 ноября 2019, 01:09
Экс-президента Бразилии приговорили к 17 годам тюрьмы за коррупцию
Наивысшее число баллов в рейтинге — 78, то есть наименьший уровень коррупции, у США зафиксировали в 1995 и в 2000 годах.
В новом докладе отмечается, что общий уровень коррумпированности стран "Большой семерки" повысился по сравнению с прошлым годом.
Так, Канада в 2019 году набрала на четыре балла меньше, чем в 2018 году (она занимает 12-ю строчку рейтинга с 77 баллами), Франция потеряла три балла (сейчас она занимает 23-ю строчку с 69 баллами), Великобритания также потеряла три балла (12-я строчка рейтинга, 77 баллов).
В Германии и Японии уровень остался прежним, в Италии понизился.
Более двух третей стран, в том числе многие из наиболее развитых стран мира, находятся в состоянии стагнации или демонстрируют ухудшение в своих усилиях по борьбе с коррупцией.
"Правительства должны в срочном порядке разобраться с коррупционной ролью больших денег в финансировании политических партий и чрезмерным влиянием, которое они оказывают на наши политические системы", — заявила глава Transparency International Делиа Феррейра Рубио.
Тамаш Аян
6 января, 02:12
Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга
Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International была основана в 1993 году бывшим региональным директором Всемирного банка Петером Эйгеном. Всего в мире работает порядка ста ее филиалов, в России TI представлена Центром антикоррупционных исследований и инициатив "ТИ-Р". Финансируется Transparency International в основном за счет дотаций правительств, в частности США, Германии, Великобритании, Еврокомиссии, а также средств частных фондов, в том числе Фонда Сороса.
Основных руководителей Transparency International подозревают в связях с американским ЦРУ и британской разведкой Ми-6. Исследования Transparency International нередко становились предметом критики, причем как их результаты, так и методы составления рейтингов. Индекс восприятия коррупции составляется организацией в основном только из заявлений других неправительственных организаций и данных СМИ, кроме того, по мнению экспертов, технология сведения данных в единый индекс позволяет подгонять индекс под любой результат.
Офис компании Нафтогаз в Киеве
21 декабря 2019, 08:00
Ничто не чуждо: как США экспортируют коррупцию на Украину
45411100
Обсудить 5
Ми-6Transparency InternationalЕврокомиссияДжордж СоросМоскваЯпонияСШАВ мире
Популярные комментарии
В смысле в США коррупция?? Я думал только у нас )) Предлагаю следующим шагом усомниться в демократии на североамериканском континенте и, собственно, принести им эту самую демократию. Ну как они нас учили - самолётами, танками, ракетами )))
23 января, 14:35
Mr Felix
1800002
Рекомендуем
Острова Уруп
СМИ: Токио замалчивал факты о переговорах 1956 года о Южных Курилах
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Мясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Операция ФСБ РФ
ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании
Ласточкино гнездо в Крыму
Чубаров назвал дату марша на Крым
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Пуск крылатой ракеты Оникс с БРК Бастион по объекту незаконных вооруженных формирований в Сирии
NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
День памяти жертв Холокоста в Яд ва-Шем, Иерусалим
От Путина ждут важного решения. Чем взбудоражен Израиль
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Раскольник Филарет захотел вернуться в РПЦ. Но при одном условии
Буровая установка в месторождении сланцевого газа в штате Пенсильвания
У "сланцевой революции" кончается дешевый газ
Строительство газопровода Северный поток — 2
Норвежское судно-инспектор заметили у "Северного потока — 2"
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Названа причина смерти актера из "Интернов" Данилы Перова
Новорожденные дети
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:27Мексиканские власти сообщили о трех новых подозрениях на коронавирус
20:26Прокуратура выяснит обстоятельства отравления младенца в Клину
20:22В правительстве уточнили число заместителей руководителя аппарата
20:22Представитель КНДР впервые приедет на Мюнхенскую конференцию
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
19:40В ЕР попросили проверить информацию об отсутствии лекарств на Камчатке
19:37Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай
19:36Стали известны дата и время прощания с актером из "Интернов" Перовым
19:35Александра Грибова назначили замруководителя аппарата правительства
Лента новостейМолния