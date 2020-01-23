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В Турции предложили включить российские C-400 в оборонную систему НАТО
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РИА Новости

В Турции предложили включить российские C-400 в оборонную систему НАТО

14:22 23.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предложил создать рабочую группу НАТО для оценки того, как российская система С-400 может быть интегрирована в оборонную систему НАТО.
Такое предложение глава турецкого МИД сделал, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Беспокойство заключается в том, что истребители F-35 и системы C-400 несовместимы... Давайте создадим рабочую группу, НАТО сможет руководить ею. Позвольте экспертам изучить этот вопрос и сделать оценку", - заявил Чавушоглу.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
12:27
Турция выступила за вступление Грузии в НАТО
82220927
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Экономический форум в ДавосеМевлют ЧавушоглуС-400 «Триумф»НАТОF-35ТурцияВ мире
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