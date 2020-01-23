На Урале два работника мойки погибли во время промывки автоцистерны

"Вечером 22 января 2020 года в правоохранительные органы Камышловского городского округа поступило сообщение о смерти двух работников автомойки во время промывки автоцистерны изнутри. Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства трагедии, по данному факту Камышловским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание вплоть до четырех лет лишения свободы. Следствие принимает меры к установлению и допросу возможных очевидцев происшествия, тела умерших направлены на вскрытие для установления точной причины смерти. Внешних признаков криминальной смерти на телах умерших не имеется. Также запрошена документация о перевозившихся в цистерне материалов, уточняет СУСК.

Как сообщил журналистам начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых, личности погибших мужчин сотрудники полиции территориального ОВД установили оперативно. Это местные жители 1961 и 1992 годов рождения.