Котяков рассказал об одной из задач Минтруда

"Нашей задачей будет помимо, скажем так, организационных мероприятий продвинуться в части технологического обеспечения наших процессов, оптимизировать бизнес-процессы, упростить для наших граждан те регламенты, те механизмы, с помощью которых они получают меры государственной поддержки, чтобы это стало максимально прозрачно, просто и позволяло нашим гражданам без излишних проволочек получать все то, что им на сегодняшний день гарантированно государством", - сказал Котяков на встрече с сотрудниками министерства.