Котяков рассказал об одной из задач Минтруда

МОСКВА 23 янв - РИА Новости. Задачей Минтруда РФ помимо продвижения в части технологического обеспечения работы будет упрощение получения мер поддержки гражданами, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Ранее Котяков был назначен министром труда и социальной защиты, а бывший глава министерства Максим Топилин получил должность председателя правления Пенсионного фонда России.
"Нашей задачей будет помимо, скажем так, организационных мероприятий продвинуться в части технологического обеспечения наших процессов, оптимизировать бизнес-процессы, упростить для наших граждан те регламенты, те механизмы, с помощью которых они получают меры государственной поддержки, чтобы это стало максимально прозрачно, просто и позволяло нашим гражданам без излишних проволочек получать все то, что им на сегодняшний день гарантированно государством", - сказал Котяков на встрече с сотрудниками министерства.