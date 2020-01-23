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Котяков рассказал об одной из задач Минтруда
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РИА Новости

Котяков рассказал об одной из задач Минтруда

14:21 23.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Архивное фото
МОСКВА 23 янв - РИА Новости. Задачей Минтруда РФ помимо продвижения в части технологического обеспечения работы будет упрощение получения мер поддержки гражданами, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Ранее Котяков был назначен министром труда и социальной защиты, а бывший глава министерства Максим Топилин получил должность председателя правления Пенсионного фонда России.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
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"Нашей задачей будет помимо, скажем так, организационных мероприятий продвинуться в части технологического обеспечения наших процессов, оптимизировать бизнес-процессы, упростить для наших граждан те регламенты, те механизмы, с помощью которых они получают меры государственной поддержки, чтобы это стало максимально прозрачно, просто и позволяло нашим гражданам без излишних проволочек получать все то, что им на сегодняшний день гарантированно государством", - сказал Котяков на встрече с сотрудниками министерства.
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Антон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФМаксим ТопилинРоссияОбщество
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