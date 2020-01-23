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Премьер Греции исключил вероятность досрочных парламентских выборов
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РИА Новости

Премьер Греции исключил вероятность досрочных парламентских выборов

14:21 23.01.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Архивное фото
АФИНЫ, 23 янв – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что досрочных парламентских выборов в стране не будет.
"Выборов до 2023 года не будет", - сказал Мицотакис, выступая на сессии Всемирного экономического форума в Давосе.
С 2004 года ни одно правительство Греции не доработало до конца предусмотренный конституцией четырехлетний срок. Партия "Новая демократия" Мицотакиса пришла к власти в июле 2019 года также по итогам досрочных выборов.
Мицотакис заявил, что его правительство не занимается популизмом, а сразу начало выполнять программные цели и улучшает ситуацию в экономике.
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"Мы представили план реформ, снизили налоги для бизнеса и физических лиц, мы существенно улучшили климат для бизнеса в Греции, занимаемся улучшением ситуации с долгами в банковском секторе. Греция вступила в длительный цикл роста. В стране наступила стабильность", - сказал премьер.
"У нас сейчас стабильное правительство, у нас большинство голосов (в парламенте). У нас не будет выборов до 2023 года", - заявил Мицотакис.
По его мнению, есть доверие бизнеса, в Грецию инвестируют, есть поддержка правительства.
"Если вы посетите Афины, вы почувствуете, что есть чувство оптимизма впервые за долгое время", - сказал премьер.
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Кириакос МицотакисГрецияАфиныВ мире
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