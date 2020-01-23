Корпорация МСП стала гарантом по кредиту для компании "Ай Пи Джи МСК"

ООО "АйПиДжи МСК" занимается производством и комплексной поставкой пластиковой упаковки для пищевой индустрии. Компания имеет собственную логистическую сеть, которая позволяет в кратчайшие сроки доставлять продукцию до складов региональных подразделений (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар, Пятигорск и Крым) конечным заказчикам.