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Корпорация МСП стала гарантом по кредиту для компании "Ай Пи Джи МСК"
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РИА Новости

Корпорация МСП стала гарантом по кредиту для компании "Ай Пи Джи МСК"

14:18 23.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Корпорация МСП предоставила гарантийное обеспечение кредита для компании-производителя пластиковой упаковки "Ай Пи Джи МСК", сообщает пресс-служба Корпорации.
Общая сумма кредита составила 28 миллионов рублей. Полученные средства компания направит на дальнейшее расширение бизнеса и открытие новых подразделений. Как ожидается, в результате финансовой поддержки "АйПиДжи МСК" сможет увеличить объём производства и реализации товаров, открыть новые рабочие места, своевременно обеспечить заказчиков необходимым комплексом упаковочной продукции, что будет способствовать устойчивому развитию бизнеса и укреплению доверия партнеров к предприятию по всей России, отмечается в сообщении.
ООО "АйПиДжи МСК" занимается производством и комплексной поставкой пластиковой упаковки для пищевой индустрии. Компания имеет собственную логистическую сеть, которая позволяет в кратчайшие сроки доставлять продукцию до складов региональных подразделений (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар, Пятигорск и Крым) конечным заказчикам.
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Корпорация МСПЭкономика
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