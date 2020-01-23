Клишас оценил назначение нового министра науки и высшего образования

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас приветствовал назначение Валерия Фалькова министром науки и высшего образования.

Президент России Владимир Путин во вторник назначил Фалькова главой Минобрнауки. На этой должности Фальков сменил Михаила Котюкова.

"Валерий Николаевич имеет серьезный опыт управления Тюменским государственным университетом - крупнейшим на Урале вузом, участником проекта "5-100", направленного на адаптацию российских университетов к мировым стандартам", - сказал Клишас РИА Новости.

Он также отметил, что Фальков по специальности юрист, известный специалист в области конституционного права, инициатор проекта правового просвещения граждан "Открытая школа права", депутат Тюменской областной думы.