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Мать осужденной израильтянки Иссахар надеется скоро встретить дочь
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РИА Новости

Мать осужденной израильтянки Иссахар надеется скоро встретить дочь

14:08 23.01.2020 (обновлено: 14:19 23.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМать осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфра во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Мать осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфра во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Мать осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфра во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Мать осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар намерена вернуться в Москву, она надеется в скором времени встретить дочь, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Добрынин.
Сегодня президент России Владимир Путин в ходе визита в Израиль встретился с матерью девушки. Президент в ответ на переживания женщины заявил, что "всё будет хорошо".
"После сегодняшней встречи с президентом РФ мама Наамы Яффа Иссахар в ближайшие дни намерена вернуться в Москву, где надеется встретить дочь", - заявил Добрынин.
Кроме того, сегодня израильтянку в СИЗО посетит уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова вместе с ее адвокатами.
Мама Иссахар рассказала Путину о своей дочери: она уже очень хорошо говорит по-русски. "Она очень хорошо уже говорит по-русски. И она сказала, что в Новый год все смотрели ваше выступление", - сказала Яффа Иссахар на встрече с главой государства, кадры с которой были показаны в эфире канала "Россия 24".
"У президента есть только одно полномочие, с помощью которого все будет хорошо в этой истории - это его право помиловать любое лицо в любой момент без каких-либо условий и ограничений. Мы ожидаем, что это решение будет принято, оно оформляется указом президента и подлежит немедленному исполнению ", - сказал РИА Новости адвокат Иссахар Вадим Клювгант.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после встречи в Иерусалиме с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфрой. 23 января 2020
12:33
Путин после встречи с матерью Иссахар заявил, что все будет хорошо
В середине декабря прошлого года Московский областной суд подтвердил законность приговора израильтянке Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.
Защита Иссахар подала жалобу на приговор в ЕСПЧ и начала подготовку кассационной жалобы на приговор и апелляционное определение, которое будет подано в Первый кассационный суд общей юрисдикции.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в резиденции премьер-министра в Иерусалиме
12:36
Путин пообещал, что позицию Нетаньяху по делу Иссахар учтут
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Наама ИссахарТатьяна МоскальковаМосковский областной судВладимир ПутинМоскваДелиТель-АвивШереметьево (аэропорт)В мире
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