Мать осужденной израильтянки Иссахар надеется скоро встретить дочь

Мать осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфра во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

Мать осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфра во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Мать осужденной в РФ израильтянки Мать осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар намерена вернуться в Москву, она надеется в скором времени встретить дочь, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Добрынин.

Сегодня президент России Владимир Путин в ходе визита в Израиль встретился с матерью девушки. Президент в ответ на переживания женщины заявил, что "всё будет хорошо".

"После сегодняшней встречи с президентом РФ мама Наамы Яффа Иссахар в ближайшие дни намерена вернуться в Москву, где надеется встретить дочь", - заявил Добрынин.

Кроме того, сегодня израильтянку в СИЗО посетит уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова вместе с ее адвокатами.

Мама Иссахар рассказала Путину о своей дочери: она уже очень хорошо говорит по-русски. "Она очень хорошо уже говорит по-русски. И она сказала, что в Новый год все смотрели ваше выступление", - сказала Яффа Иссахар на встрече с главой государства, кадры с которой были показаны в эфире канала " Россия 24 ".

"У президента есть только одно полномочие, с помощью которого все будет хорошо в этой истории - это его право помиловать любое лицо в любой момент без каких-либо условий и ограничений. Мы ожидаем, что это решение будет принято, оно оформляется указом президента и подлежит немедленному исполнению ", - сказал РИА Новости адвокат Иссахар Вадим Клювгант.

В середине декабря прошлого года Московский областной суд подтвердил законность приговора израильтянке Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.