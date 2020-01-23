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В Ростове-на-Дону около 1,8 тысячи человек остались без тепла
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РИА Новости

В Ростове-на-Дону около 1,8 тысячи человек остались без тепла

14:03 23.01.2020
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© Depositphotos / Georg.S.VРадиатор отопления в квартире
Радиатор отопления в квартире
© Depositphotos / Georg.S.V
Радиатор отопления в квартире. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 янв - РИА Новости. Порядка 1,8 тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без тепла и горячей воды из-за порыва на теплотрассе, сообщил журналистам представитель городской администрации.
По его информации, порыв теплотрассы диаметром 500 миллиметров произошел в Октябрьском районе города в четверг.
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"В зоне отключения находится 32 жилых дома, два детских сада, два учебных учреждения. Всего без горячей воды и тепла около 1,8 тысячи человек", - сказал он.
На месте порыва работают службы АО "Теплокоммунэнерго". Ориентировочное время устранения аварии - 19.00 мск четверга.
В настоящее время в Ростове-на-Дону плюс 2 градуса.
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