В Ростове-на-Дону около 1,8 тысячи человек остались без тепла

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 янв - РИА Новости. Порядка 1,8 тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без тепла и горячей воды из-за порыва на теплотрассе, сообщил журналистам представитель городской администрации.
По его информации, порыв теплотрассы диаметром 500 миллиметров произошел в Октябрьском районе города в четверг.
"В зоне отключения находится 32 жилых дома, два детских сада, два учебных учреждения. Всего без горячей воды и тепла около 1,8 тысячи человек", - сказал он.
На месте порыва работают службы АО "Теплокоммунэнерго". Ориентировочное время устранения аварии - 19.00 мск четверга.
В настоящее время в Ростове-на-Дону плюс 2 градуса.