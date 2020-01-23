В Иваново пациентка умерла после косметической операции

По данным следствия, 50-летняя жительница Иваново заключила с этим учреждением договор об оказании услуг косметической хирургии.

"Двадцатого января 2020 года в рамках исполнения договора женщине проведена операция, после чего она была переведена в палату под наблюдение медицинского персонала. Через несколько часов состояние пациентки ухудшилось, спасти женщину не удалось", - говорится в сообщении.