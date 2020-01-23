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2020-01-23T13:58+0300
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В Иваново пациентка умерла после косметической операции
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РИА Новости

В Иваново пациентка умерла после косметической операции

13:58 23.01.2020
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Врач. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 23 янв - РИА Новости. Следователи в Иваново выясняют причины смерти пациентки одного из медицинских центров, где ей была сделана операция, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, 50-летняя жительница Иваново заключила с этим учреждением договор об оказании услуг косметической хирургии.
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"Двадцатого января 2020 года в рамках исполнения договора женщине проведена операция, после чего она была переведена в палату под наблюдение медицинского персонала. Через несколько часов состояние пациентки ухудшилось, спасти женщину не удалось", - говорится в сообщении.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами клиники эстетической медицины своих профессиональных обязанностей.
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"В ходе расследования уголовного дела будет дана надлежащая правовая оценка качеству оказания медицинских услуг должностными лицами медицинского центра", - отмечает следствие.
По уголовному делу назначены необходимые экспертизы. Следователями изъята документация, подтверждающая оказание центром медицинских услуг погибшей, а также применявшиеся препараты.
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Следственный комитет РФИвановоРоссияПроисшествия
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