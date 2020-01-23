Против жителя Йошкар-Олы возбудили дело о реабилитации нацизма

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 янв — РИА Новости. Уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили на жителя Йошкар-Олы за опубликованную в интернете видеозапись, сообщает следственное управление СК РФ по Марий Эл.
По версии следствия, 43-летний мужчина в декабре 2019 года разместил в интернете видеозапись, содержащую ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Преступление выявлено сотрудниками МВД России по республике Марий Эл.
"Следственным отделом по городу Йошкар-Ола регионального СК возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении ведомства.