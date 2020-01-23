Названы самые популярные люксовые автомобили в России

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Продажи новых автомобилей сегмента Luxury в прошлом году снизились на 10,2% по сравнению с позапрошлым годом. Об этом сообщает аналитическое агентство Продажи новых автомобилей сегмента Luxury в прошлом году снизились на 10,2% по сравнению с позапрошлым годом. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат"

В 2019 году россияне приобрели 1312 новых машин класса люкс. Самой популярной маркой оказался Mercedes-Benz Maybach S-Class. За ним следуют Bentley и Rolls-Royce.

В рейтинг самых популярных машин также попали Lamborghini, Maserati, Ferrari и Aston Martin.