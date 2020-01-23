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Названы самые популярные люксовые автомобили в России
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РИА Новости

Названы самые популярные люксовые автомобили в России

13:55 23.01.2020 (обновлено: 15:48 23.01.2020)
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© АО "Мерседес-Бенц РУС"Mercedes-Benz Maybach S-Class
Mercedes-Benz Maybach S-Class
© АО "Мерседес-Бенц РУС"
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Продажи новых автомобилей сегмента Luxury в прошлом году снизились на 10,2% по сравнению с позапрошлым годом. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".
В 2019 году россияне приобрели 1312 новых машин класса люкс. Самой популярной маркой оказался Mercedes-Benz Maybach S-Class. За ним следуют Bentley и Rolls-Royce.
В рейтинг самых популярных машин также попали Lamborghini, Maserati, Ferrari и Aston Martin.
Большинство люксовых автомобилей приобрели в Москве и Московской области. Часть машин покупали в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области.
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Mercedes-BenzFerrariАвтоAston Martin, Ltd.Rolls-Royce Motor CarsLamborghiniMaseratiBentley Motors
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