Первый вице-премьер Белоусов встретился с руководством Минтранса

"Двадцать третьего января первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов провел встречу с руководящим составом министерства транспорта России. На ней были обозначены основные задачи Минтранса на ближайшее время и перспективу. Андрей Белоусов официально представил министра транспорта Евгения Дитриха", - говорится в сообщении Минтранса в четверг.