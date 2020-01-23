Первый вице-премьер Белоусов встретился с руководством Минтранса

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Первый вице-премьер Андрей Белоусов провел встречу с руководящим составом Минтранса России и официально представил переназначенного в новом правительстве министра транспорта Евгения Дитриха, говорится в сообщении министерства.
Ранее вице-премьером, курировавшим транспорт, был Максим Акимов. Он в новый кабмин не вошел. Список отраслей, которые будут курировать назначенные во вторник вечером в новом правительстве вице-премьеры, пока официально не объявлялся.
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"Двадцать третьего января первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов провел встречу с руководящим составом министерства транспорта России. На ней были обозначены основные задачи Минтранса на ближайшее время и перспективу. Андрей Белоусов официально представил министра транспорта Евгения Дитриха", - говорится в сообщении Минтранса в четверг.
"Результаты, которые были достигнуты за последний год, показывают эффективность работы министерства", − цитирует Минтранс первого вице-премьера.
Он подчеркнул, что перед министерством стоят амбициозные задачи, касающиеся прежде всего повышения эффективности работы транспортного комплекса и достижения показателей национальных проектов. Кроме того, особого внимания требуют вопросы цифровизации и безопасности отрасли.
Белоусов пожелал коллективу Минтранса профессиональных успехов, основанных на слаженной командной работе.