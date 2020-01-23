В Москве за год прошло 155 несанкционированных акций

В нем отмечается, что в прошлом году в столице прошло 155 несанкционированных акций и выступлений.

"В результате массовых мероприятий за нарушение общественного порядка были задержаны свыше 5 тысяч человек", - говорится в сообщении.

По словам начальника столичного главка МВД Олега Баранова, число массовых мероприятий в Москве в 2019 году выросло на треть и превысило 39 тысяч. На 50% возросло число публичных акций - до 18,5 тысяч, более чем на 60% выросло количество общественно-политических мероприятий.