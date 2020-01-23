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В Москве за год прошло 155 несанкционированных акций
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РИА Новости

В Москве за год прошло 155 несанкционированных акций

13:50 23.01.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. На незаконных акциях в Москве в 2019 году правоохранительные органы задержали более 5 тысяч человек, говорится в итоговом докладе ГУМВД, который был озвучен на коллегии ведомства в четверг.
В нем отмечается, что в прошлом году в столице прошло 155 несанкционированных акций и выступлений.
"В результате массовых мероприятий за нарушение общественного порядка были задержаны свыше 5 тысяч человек", - говорится в сообщении.
По словам начальника столичного главка МВД Олега Баранова, число массовых мероприятий в Москве в 2019 году выросло на треть и превысило 39 тысяч. На 50% возросло число публичных акций - до 18,5 тысяч, более чем на 60% выросло количество общественно-политических мероприятий.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля 2019, 09:00
Чем грозит участие в несогласованных акциях
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ГУ МВД России по г. МосквеОлег БарановМоскваОбщество
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