Фестиваль "Виват, Раненбург" пройдет в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 23 янв — РИА Новости. Пятидневный культурный марафон - исторический фестиваль "Виват, Раненбург!" стартует 30 января в городе Чаплыгин Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он напомнил, что фестиваль проводится в регионе в восьмой раз и с каждым годом интерес к этому событию увеличивается не только у жителей области, но и у гостей из других регионов и городов. Главной направленностью мероприятия этого года станут декоративно-прикладные промыслы.
"На территории Липецкой области есть уникальные природные и исторические достопримечательности, с которыми будет интересно познакомиться каждому", – сказал Артамонов.
Нынешний фестиваль начнется с церемонии открытия в городском Доме культуры, где зрители увидят театрализованное представление "Ассамблея Петра I в Ораниенбурге" и концерт народного ансамбля русской песни "Раненбургские родники".
С концертной программой 31 января выступят творческие коллективы города и воспитанники детской школы искусств. Также в дни фестиваля пройдет литературно-музыкальный салон, концерты, представления театрализованной песни. С 30 января по 3 февраля в доме культуры и доме купечества будут работать выставки картин, фотографий и авторских сувениров. Рядом на открытой площадке перед домом культуры гости праздника смогут побывать "Раненбургской ярмарке" и в "Купеческой блинной", а в городском парке провести время на площадках: "Карусель мастеров", "Кухня от Петра до Гиляровского" и "Петровские игрища".