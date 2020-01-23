Фестиваль "Виват, Раненбург" пройдет в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 23 янв — РИА Новости. Пятидневный культурный марафон - исторический фестиваль "Виват, Раненбург!" стартует 30 января в городе Чаплыгин Липецкой области, сообщил глава региона . Пятидневный культурный марафон - исторический фестиваль "Виват, Раненбург!" стартует 30 января в городе Чаплыгин Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов

Он напомнил, что фестиваль проводится в регионе в восьмой раз и с каждым годом интерес к этому событию увеличивается не только у жителей области, но и у гостей из других регионов и городов. Главной направленностью мероприятия этого года станут декоративно-прикладные промыслы.

"На территории Липецкой области есть уникальные природные и исторические достопримечательности, с которыми будет интересно познакомиться каждому", – сказал Артамонов.

Нынешний фестиваль начнется с церемонии открытия в городском Доме культуры, где зрители увидят театрализованное представление "Ассамблея Петра I в Ораниенбурге" и концерт народного ансамбля русской песни "Раненбургские родники".