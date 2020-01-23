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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2020-01-23T13:49+0300
https://ria.ru/20200123/1563778806.html
Фестиваль "Виват, Раненбург" пройдет в Липецкой области
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РИА Новости

Фестиваль "Виват, Раненбург" пройдет в Липецкой области

13:49 23.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГорода России. Липецк
Города России. Липецк
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЛИПЕЦК, 23 янв — РИА Новости. Пятидневный культурный марафон - исторический фестиваль "Виват, Раненбург!" стартует 30 января в городе Чаплыгин Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он напомнил, что фестиваль проводится в регионе в восьмой раз и с каждым годом интерес к этому событию увеличивается не только у жителей области, но и у гостей из других регионов и городов. Главной направленностью мероприятия этого года станут декоративно-прикладные промыслы.
"На территории Липецкой области есть уникальные природные и исторические достопримечательности, с которыми будет интересно познакомиться каждому", – сказал Артамонов.
Нынешний фестиваль начнется с церемонии открытия в городском Доме культуры, где зрители увидят театрализованное представление "Ассамблея Петра I в Ораниенбурге" и концерт народного ансамбля русской песни "Раненбургские родники".
Здание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке
13:48Липецкая область
Патриотический фестиваль пройдет в Липецкой области
С концертной программой 31 января выступят творческие коллективы города и воспитанники детской школы искусств. Также в дни фестиваля пройдет литературно-музыкальный салон, концерты, представления театрализованной песни. С 30 января по 3 февраля в доме культуры и доме купечества будут работать выставки картин, фотографий и авторских сувениров. Рядом на открытой площадке перед домом культуры гости праздника смогут побывать "Раненбургской ярмарке" и в "Купеческой блинной", а в городском парке провести время на площадках: "Карусель мастеров", "Кухня от Петра до Гиляровского" и "Петровские игрища".
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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