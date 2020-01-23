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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2020-01-23T13:48+0300
https://ria.ru/20200123/1563778759.html
Патриотический фестиваль пройдет в Липецкой области
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РИА Новости

Патриотический фестиваль пройдет в Липецкой области

13:48 23.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке
Здание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 23 янв — РИА Новости. Спортивно-патриотический фестиваль "Здесь прошли бои жестокие", посвящённый 77-й годовщине со дня освобождения Тербунского района Липецкой области от фашистских захватчиков, пройдёт в субботу, 25 января, у села Солдатское, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
В программе фестиваля: лыжный масс-старт, лазертаг и спортивные соревнования, флешмоб "Мы наследники победы" и акция памяти "Блокадный хлеб". Гости фестиваля увидят показательные выступления сотрудников липецких спецподразделений, выставку оружия, смогут покататься на воздушном шаре. Также для всех гостей фестиваля будут работать интерактивные тиры и тематические площадки.
"Важно сохранить память о подвигах наших отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. Героизм предков – пример для юного поколения. Наш долг – передать молодёжи уважение к великой истории нашей страны", – сказал Артамонов, комментируя предстоящее мероприятие.
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Липецкая областьИгорь АртамоновОбщество
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