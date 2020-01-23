Патриотический фестиваль пройдет в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 23 янв — РИА Новости. Спортивно-патриотический фестиваль "Здесь прошли бои жестокие", посвящённый 77-й годовщине со дня освобождения Тербунского района Липецкой области от фашистских захватчиков, пройдёт в субботу, 25 января, у села Солдатское, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
В программе фестиваля: лыжный масс-старт, лазертаг и спортивные соревнования, флешмоб "Мы наследники победы" и акция памяти "Блокадный хлеб". Гости фестиваля увидят показательные выступления сотрудников липецких спецподразделений, выставку оружия, смогут покататься на воздушном шаре. Также для всех гостей фестиваля будут работать интерактивные тиры и тематические площадки.
"Важно сохранить память о подвигах наших отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. Героизм предков – пример для юного поколения. Наш долг – передать молодёжи уважение к великой истории нашей страны", – сказал Артамонов, комментируя предстоящее мероприятие.