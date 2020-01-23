Патриотический фестиваль пройдет в Липецкой области

В программе фестиваля: лыжный масс-старт, лазертаг и спортивные соревнования, флешмоб "Мы наследники победы" и акция памяти "Блокадный хлеб". Гости фестиваля увидят показательные выступления сотрудников липецких спецподразделений, выставку оружия, смогут покататься на воздушном шаре. Также для всех гостей фестиваля будут работать интерактивные тиры и тематические площадки.