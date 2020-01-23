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2020-01-23T13:59+0300
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Полицейские спасли человека, провалившегося в машине под лед
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РИА Новости

Полицейские спасли человека, провалившегося в машине под лед

13:59 23.01.2020
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МОСКВА, 23 янв РИА Новости. В Саратовской области сотрудники полиции вытащили человека из провалившейся под лед машины.
Пострадавший ехал по проселочной дороге вдоль реки Терешки и не справился с управлением. Автомобиль ушел по лед. Двери заблокировало. Мужчина позвонил по номеру 112.
Находившийся на маршруте патрулирования экипаж в составе майора полиции Сергея Загороднева и старшины полиции Александра Тараканова незамедлительно прибыл на место происшествия.
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Полицейские увидели фары автомобиля, который практически целиком ушел под воду. Двери его были заблокированы, а водитель находился по пояс в ледяной воде. К тому времени он около полутора часов находился в холодной воде.
Сотрудники полиции разбили боковое окно и вытащили потерпевшего. Полицейские посадили его в служебную автомашину и оказали первую помощь.
"В настоящее время жизни и здоровью гражданина ничего не угрожает", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Хорошие новостиХорошие новостиМВД РФСаратовская область
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