Полицейские спасли человека, провалившегося в машине под лед

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В Саратовской области сотрудники полиции вытащили человека из провалившейся под лед машины.

Пострадавший ехал по проселочной дороге вдоль реки Терешки и не справился с управлением. Автомобиль ушел по лед. Двери заблокировало. Мужчина позвонил по номеру 112.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж в составе майора полиции Сергея Загороднева и старшины полиции Александра Тараканова незамедлительно прибыл на место происшествия.

Полицейские увидели фары автомобиля, который практически целиком ушел под воду. Двери его были заблокированы, а водитель находился по пояс в ледяной воде. К тому времени он около полутора часов находился в холодной воде.

Сотрудники полиции разбили боковое окно и вытащили потерпевшего. Полицейские посадили его в служебную автомашину и оказали первую помощь.