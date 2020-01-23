Объявлен актерский состав "Миссия: невыполнима 7"

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Официально объявили актерский состав фильма "Миссия: невыполнима 7", . Официально объявили актерский состав фильма "Миссия: невыполнима 7", сообщает Independent.

Том Круз вернется к роли агента Итана Ханта. К нему присоединится Саймон Пегг, который в четвертый раз сыграет Бенджи Данна.

"В следующем году у меня начнется еще одна "Миссия: невыполнима", - сообщил он недавно, выступая на канадском телешоу Out City Tonight.

В роли шпионки Ильзы Фауст вновь выступит Ребекка Фергюсон.

В предстоящей ленте довольно много новичков: Николас Холт, Хэйли Этвелл и Пом Клементьефф (из фильма "Мстители: Финал").