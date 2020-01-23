Объявлен актерский состав "Миссия: невыполнима 7"

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Официально объявили актерский состав фильма "Миссия: невыполнима 7", сообщает Independent.
Том Круз вернется к роли агента Итана Ханта. К нему присоединится Саймон Пегг, который в четвертый раз сыграет Бенджи Данна.
"В следующем году у меня начнется еще одна "Миссия: невыполнима", - сообщил он недавно, выступая на канадском телешоу Out City Tonight.
В роли шпионки Ильзы Фауст вновь выступит Ребекка Фергюсон.
В предстоящей ленте довольно много новичков: Николас Холт, Хэйли Этвелл и Пом Клементьефф (из фильма "Мстители: Финал").
Седьмую и восьмую части франшизы будет снимать Кристофер Маккуорри. Премьера "Миссия: невыполнима 7" запланирована на 22 июля 2021 года.
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