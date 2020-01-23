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Культура
2020-01-23T23:58+0300
https://ria.ru/20200123/1563778533.html
Объявлен актерский состав "Миссия: невыполнима 7"
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РИА Новости

Объявлен актерский состав "Миссия: невыполнима 7"

23:58 23.01.2020
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© Alibaba Pictures Group (2015)Кадр из фильма "Миссия невыполнима: Племя изгоев"
Кадр из фильма Миссия невыполнима: Племя изгоев
© Alibaba Pictures Group (2015)
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Официально объявили актерский состав фильма "Миссия: невыполнима 7", сообщает Independent.
Том Круз вернется к роли агента Итана Ханта. К нему присоединится Саймон Пегг, который в четвертый раз сыграет Бенджи Данна.
"В следующем году у меня начнется еще одна "Миссия: невыполнима", - сообщил он недавно, выступая на канадском телешоу Out City Tonight.
В роли шпионки Ильзы Фауст вновь выступит Ребекка Фергюсон.
В предстоящей ленте довольно много новичков: Николас Холт, Хэйли Этвелл и Пом Клементьефф (из фильма "Мстители: Финал").
Седьмую и восьмую части франшизы будет снимать Кристофер Маккуорри. Премьера "Миссия: невыполнима 7" запланирована на 22 июля 2021 года.
Кадр из трейлера будущего фильма Топ Ган: Мэверик
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