Голикова рассказала о решении вопроса материнского капитала

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Изменения в российское законодательство, связанные с темой материнского капитала, должны быть приняты уже в первом квартале 2020 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Представляя нового главу Минтруда Антона Котякова коллективу министерства, Голикова отметила, что необходимо в короткие сроки реализовать задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным в его послании Федеральному собранию. По ее словам, проводя в среду встречу с общественностью в Липецкой области, президент "почувствовал, насколько важны для людей те меры, которые прозвучали в послании".
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"Вчера обсуждали в Липецке и договорились, что тема материнского капитала и изменения в законодательство должны уже быть приняты в первом квартале (2020 года). Я знаю, что у нас с вами в первом чтении прошел соответствующий законопроект, к которому сейчас можно присоединить поправки к материнскому капиталу с тем, чтобы это прошло максимально быстро", - сказала вице-премьер РФ.
Путин 15 января выступил с посланием Федеральному собранию, озвучив целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала. Президент предложил выдавать материнский капитал уже при рождении первенца, увеличив его до 466 тысяч 617 рублей, а за второго ребенка повысить до 616 тысяч 617 рублей.