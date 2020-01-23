Голикова рассказала о решении вопроса материнского капитала

"Вчера обсуждали в Липецке и договорились, что тема материнского капитала и изменения в законодательство должны уже быть приняты в первом квартале (2020 года). Я знаю, что у нас с вами в первом чтении прошел соответствующий законопроект, к которому сейчас можно присоединить поправки к материнскому капиталу с тем, чтобы это прошло максимально быстро", - сказала вице-премьер РФ.