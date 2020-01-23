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2020-01-23T13:42+0300
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Голикова рассказала о решении вопроса материнского капитала
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РИА Новости

Голикова рассказала о решении вопроса материнского капитала

13:42 23.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Татьяна Голикова
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Изменения в российское законодательство, связанные с темой материнского капитала, должны быть приняты уже в первом квартале 2020 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Представляя нового главу Минтруда Антона Котякова коллективу министерства, Голикова отметила, что необходимо в короткие сроки реализовать задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным в его послании Федеральному собранию. По ее словам, проводя в среду встречу с общественностью в Липецкой области, президент "почувствовал, насколько важны для людей те меры, которые прозвучали в послании".
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"Вчера обсуждали в Липецке и договорились, что тема материнского капитала и изменения в законодательство должны уже быть приняты в первом квартале (2020 года). Я знаю, что у нас с вами в первом чтении прошел соответствующий законопроект, к которому сейчас можно присоединить поправки к материнскому капиталу с тем, чтобы это прошло максимально быстро", - сказала вице-премьер РФ.
Путин 15 января выступил с посланием Федеральному собранию, озвучив целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала. Президент предложил выдавать материнский капитал уже при рождении первенца, увеличив его до 466 тысяч 617 рублей, а за второго ребенка повысить до 616 тысяч 617 рублей.
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Антон КотяковТатьяна ГоликоваМинистерство труда и социальной защиты РФВладимир ПутинОбщество
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