Новый глава Минтруда рассказал о подготовке изменений в бюджет

"Что касается вопросов сопровождения нашей трудовой деятельности, сейчас в первую очередь предстоит сформировать нормативно-правовую базу, обеспечивающую реализацию, в первую очередь, послания президента. Внести соответствующие изменения в финансовое обеспечение всех этих мер, какие были перечислены. В частности, потребуется внесение изменения совместно с министерством финансов в ФЗ "О федеральном бюджете", а также в закон о бюджете пенсионного фонда" - сказал Котяков во время знакомства с коллективом министерства.