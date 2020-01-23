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Новый глава Минтруда рассказал о подготовке изменений в бюджет
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РИА Новости

Новый глава Минтруда рассказал о подготовке изменений в бюджет

13:42 23.01.2020 (обновлено: 14:12 23.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на церемонии представления нового министра труда и социальной защиты РФ в Москве
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на церемонии представления нового министра труда и социальной защиты РФ в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Все проекты документов по изменениям в федеральном бюджете и бюджете ПФР будут подготовлены в срок около полутора недель, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
"Что касается вопросов сопровождения нашей трудовой деятельности, сейчас в первую очередь предстоит сформировать нормативно-правовую базу, обеспечивающую реализацию, в первую очередь, послания президента. Внести соответствующие изменения в финансовое обеспечение всех этих мер, какие были перечислены. В частности, потребуется внесение изменения совместно с министерством финансов в ФЗ "О федеральном бюджете", а также в закон о бюджете пенсионного фонда" - сказал Котяков во время знакомства с коллективом министерства.
Он добавил, что уже началось обсуждение основных параметров этих изменений.
"Плюс ко всему, я думаю, что мы в ближайшие недели полторы сформируем весь перечень проектов нормативных", - отметил министр.
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