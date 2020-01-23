Голикова рассказала о регистре граждан с правом на льготные лекарства

"Внедрение единого регистра граждан, имеющих право на льготное обеспечение лекарственными препаратами. Обращаю внимание, что это принятие закона и внедрение регистра до конца этого года, чтобы наши граждане четко понимали, что им положено, к какой категории льготников они относятся и чтобы те перебои с лекарственными препаратами, которые случались в отдельных регионах страны, остались в прошлом", - сказала Голикова на представлении нового министра здравоохранения.