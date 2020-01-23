Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T13:42+0300
https://ria.ru/20200123/1563778419.html
Голикова рассказала о регистре граждан с правом на льготные лекарства
https://cdn25.img.ria.ru/images/155586/11/1555861195_0:299:3108:2047_1036x0_80_0_0_8e404a9731a7ff119ca307bc3c03aeb5.jpg
РИА Новости

Голикова рассказала о регистре граждан с правом на льготные лекарства

13:42 23.01.2020
305
© РИА Новости / Владимир ТрефиловТатьяна Голикова
Татьяна Голикова
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Единый регистр граждан, которые имеют право на льготные лекарства, должен быть внедрен уже до конца 2020 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Внедрение единого регистра граждан, имеющих право на льготное обеспечение лекарственными препаратами. Обращаю внимание, что это принятие закона и внедрение регистра до конца этого года, чтобы наши граждане четко понимали, что им положено, к какой категории льготников они относятся и чтобы те перебои с лекарственными препаратами, которые случались в отдельных регионах страны, остались в прошлом", - сказала Голикова на представлении нового министра здравоохранения.
Аптека
24 декабря 2019, 22:50
Минздрав протестирует проекты по лекарственному страхованию
801004
Обсудить 0
Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваРоссияОбщество
Рекомендуем
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на церемонии представления нового министра труда и социальной защиты РФ в Москве
Новый глава Минтруда рассказал о подготовке изменений в бюджет
Новое правительство России
Новое правительство России
Хейли Болдуин и Джастин Бибер на показе Джона Эллиота во время New York Fashion Week
Пользователи умоляют Джастина Бибера сбрить усы
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова оценила работу по отраслевой системе оплаты труда медиков
Татьяна Голикова
В правительство внесли документ об отраслевой оплате труда
Татьяна Голикова
Голикова рассказала о решении вопроса материнского капитала
Логотип компании Фосагро
ФосАгро и "Иннопрактика" договорились о сотрудничестве
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Гончарук: более десяти миллионов украинцев живут за чертой бедности
Люди в защитных медицинских масках
Китайские ученые назвали предполагаемый источник нового коронавируса
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Глава Минздрава призвал наладить бесперебойное обеспечение лекарствами
Врач
В Иваново пациентка умерла после косметической операции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров встретится с главой МИД Южного Судана
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
В Конституцию могут внести право на бесплатное среднее образование
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова поручила к маю подготовить доклад по зарплатам педагогов
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова назвала нацпроект "Демография" самым успешным по исполнению
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:27Мексиканские власти сообщили о трех новых подозрениях на коронавирус
20:26Прокуратура выяснит обстоятельства отравления младенца в Клину
20:22В правительстве уточнили число заместителей руководителя аппарата
20:22Представитель КНДР впервые приедет на Мюнхенскую конференцию
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
19:40В ЕР попросили проверить информацию об отсутствии лекарств на Камчатке
19:37Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай
19:36Стали известны дата и время прощания с актером из "Интернов" Перовым
19:35Александра Грибова назначили замруководителя аппарата правительства
Лента новостейМолния