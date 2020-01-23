Эксперт предложил обязать сервисы рассылок проверять контент сообщений

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Для борьбы с распространением ложной информации через почтовые рассылки можно обязать такие сервисы проверять не только адресатов, но и содержимое отправляемых сообщений, заявил РИА Новости директор Центра информационных технологий Университета "Синергия" Станислав Косарев.
Ранее в четверг Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал почтовый сервис Startmail.com (Нидерланды), через который осуществлялась массовая рассылка ложных сообщений о минировании объектов в РФ. Рассылаемые через этот почтовый сервис сообщения в основном касались объектов социальной инфраструктуры (детские дошкольные и образовательные учреждения, объекты здравоохранения), транспортных объектов, мест массового скопления людей. Представители почтового сервиса не предоставили по запросу сведений о лицах, администрирующих соответствующие почтовые ящики.
По словам Косарева, сервис рассылок электронных писем – маркетинговый инструмент для бизнеса. Крупные компании, предоставляющие услуги по организации рассылок, дорожат своей репутацией и предпринимают меры по проверке источников e-mail-адресов получателей в рамках закона "О персональных данных". При этом сервисы не проверяют направляемый контент.
"В теории, для борьбы с распространением ложной информации через рассылки электронных писем достаточно обязать сервисы сканировать формируемое к отправке сообщение (не только адресатов, но и контент), а также допускать до создания рассылки (а равно как и до регистрации в сервисе) только юридические лица и приравненных к ним (ИП, самозанятых)", - считает он.
"Выполнение этих правил позволит предотвратить блокировку сервиса и поможет существенно снизить риск распространения ложной рассылки", - отметил эксперт.