Эксперт предложил обязать сервисы рассылок проверять контент сообщений

"В теории, для борьбы с распространением ложной информации через рассылки электронных писем достаточно обязать сервисы сканировать формируемое к отправке сообщение (не только адресатов, но и контент), а также допускать до создания рассылки (а равно как и до регистрации в сервисе) только юридические лица и приравненных к ним (ИП, самозанятых)", - считает он.