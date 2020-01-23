В правительство внесли документ об отраслевой оплате труда

"Министерство во главе с Максимом Анатольевичем, и Минфин тоже такой подход согласовал, подготовило поправки в трудовой кодекс по введению отраслевых систем оплаты труда, без ограничения и, соответственно, документ уже сейчас внесен в правительство РФ. В ближайшее время он будет, надеюсь, рассмотрен на заседании правительства, внесен в Государственную думу для того, чтобы мы уже могли сконструировать систему оплаты труда для медицинских работников", - сказала Голикова во время представления нового главы Минтруда Котякова коллективу министерства.