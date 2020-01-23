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Диетолог рассказала, помогает ли грейпфрут сжигать жир
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РИА Новости

Диетолог рассказала, помогает ли грейпфрут сжигать жир

13:31 23.01.2020 (обновлено: 14:19 23.01.2020)
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© Flickr / dullhunkГрейпфрут
Грейпфрут
© Flickr / dullhunk
Грейпфрут. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в беседе с Агентством городских новостей "Москва" назвала убеждение, что грейпфрут способен расщеплять жиры, ошибочным.
При этом, по словам диетолога, включение этого фрукта в рацион для поддержания нормального веса оправданно. Она рассказала, что у грейпфрута небольшая калорийность — 35 калорий на 100 граммов. Он содержит большое количество пищевых волокон, витаминов, антиоксидантов и микроэлементов, а также органических кислот. Содержащаяся в грейпфруте клетчатка способствует насыщению.

"Флавоноид нарингенин повышает чувствительность к инсулину и снижает "плохие" липиды крови", — подчеркнула она.

Стародубова напомнила, что в феврале начинается сбор плодов, поэтому в конце весны и начале зимы грейпфруты самые вкусные.
Однако не стоит злоупотреблять этим фруктом. Взрослому человеку достаточно есть грейпфрут два-три раза в неделю по 200-250 граммов.
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ГрейпфрутАнтонина СтародубовадиетыМоскваРоссияОбщество
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