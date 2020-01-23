Диетолог рассказала, помогает ли грейпфрут сжигать жир

При этом, по словам диетолога, включение этого фрукта в рацион для поддержания нормального веса оправданно. Она рассказала, что у грейпфрута небольшая калорийность — 35 калорий на 100 граммов. Он содержит большое количество пищевых волокон, витаминов, антиоксидантов и микроэлементов, а также органических кислот. Содержащаяся в грейпфруте клетчатка способствует насыщению.