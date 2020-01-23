Греф назвал депрессию главной болезнью в мире

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Депрессия стала главной болезнью в мире, при этом эта тема очень волнует мировых лидеров, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Депрессия стала главной болезнью мира. Мы провели исследование, что больше всего волнует мировых лидеров, оказалось, что эта тема выходит в топ. Последние полгода мы старались максимально в этом разобраться, мы инвестируем в это много, у нас есть лаборатория нейронаук и поведения человека", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Ранее в четверг научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка Андрей Курпатов на Деловом завтраке Сбербанка в рамках Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что мир захватила эпидемия цифрового аутизма, когда молодые люди не могут долго общаться вживую и уходят в социальные сети.
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