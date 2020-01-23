Греф назвал депрессию главной болезнью в мире

Ранее в четверг научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка Андрей Курпатов на Деловом завтраке Сбербанка в рамках Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что мир захватила эпидемия цифрового аутизма, когда молодые люди не могут долго общаться вживую и уходят в социальные сети.