Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T13:30+0300
https://ria.ru/20200123/1563777402.html
Греф назвал депрессию главной болезнью в мире
https://cdn23.img.ria.ru/images/155864/52/1558645261_0:285:3072:2013_1036x0_80_0_0_e4b38e09e3104ebbb4d3a7e284dec998.jpg
РИА Новости

Греф назвал депрессию главной болезнью в мире

13:30 23.01.2020
801
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф на Московском финансовом форуме
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Депрессия стала главной болезнью в мире, при этом эта тема очень волнует мировых лидеров, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Депрессия стала главной болезнью мира. Мы провели исследование, что больше всего волнует мировых лидеров, оказалось, что эта тема выходит в топ. Последние полгода мы старались максимально в этом разобраться, мы инвестируем в это много, у нас есть лаборатория нейронаук и поведения человека", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Ранее в четверг научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка Андрей Курпатов на Деловом завтраке Сбербанка в рамках Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что мир захватила эпидемия цифрового аутизма, когда молодые люди не могут долго общаться вживую и уходят в социальные сети.
Установка новогодних конструкций на Тверской улице в Москве
8 января, 06:12
Врач рассказал, как избежать постновогодней депрессии
8121112
Обсудить 3
Сбербанк РоссииГерман ГрефОбщество
Рекомендуем
Ведущий Александр Беляев
Телеведущий Александр Беляев рассказал о борьбе с раком легких
Биолог работает в боксе биологической безопасности
Минздрав предложил выдавать направления на анализы дистанционно
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Ласточкино гнездо в Крыму
Чубаров назвал дату марша на Крым
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Новорожденные дети
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
Уход Грефа из Сбербанка приведет к оттоку инвесторов, заявил эксперт
Мясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Названа причина смерти актера из "Интернов" Данилы Перова
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
LIVE: пресс-конференция Геннадия Онищенко на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел
Пресс-конференция Онищенко на тему распространения нового коронавируса
Люди в защитных медицинских масках
Китайские ученые назвали предполагаемый источник нового коронавируса
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
Возглавлявшую Минздрав Скворцову назначили главой ФМБА
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:27Мексиканские власти сообщили о трех новых подозрениях на коронавирус
20:26Прокуратура выяснит обстоятельства отравления младенца в Клину
20:22В правительстве уточнили число заместителей руководителя аппарата
20:22Представитель КНДР впервые приедет на Мюнхенскую конференцию
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
19:40В ЕР попросили проверить информацию об отсутствии лекарств на Камчатке
19:37Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай
19:36Стали известны дата и время прощания с актером из "Интернов" Перовым
19:35Александра Грибова назначили замруководителя аппарата правительства
Лента новостейМолния