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Голикова назвала нацпроект "Демография" самым успешным по исполнению
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РИА Новости

Голикова назвала нацпроект "Демография" самым успешным по исполнению

13:26 23.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова поблагодарила нового главу ПФР Максима Топилина за работу, проделанную им на посту министра труда и социальной защиты, и отметила, что нацпроект "Демография", в становлении которого участвовал Топилин, является самым успешным по исполнению.
Премьер-министр Михаил Мишустин ранее назначил Топилина на должность председателя правления ПФР. До этого Топилин возглавлял Минтруд. На должность министра труда и социальной защиты президент РФ Владимир Путин назначил Антона Котякова.
"Но прежде чем перейдем к каким-то задачам, которые перед нами стоят, и о том, как организовать работу в переходном периоде, я бы хотела поблагодарить Максима Анатольевича Топилина за ту большую работу, такое большое количество лет, которое он возглавлял министерство труда и социальной защиты в очень сложных условиях", - сказала Голикова во время представления нового главы Минтруда Котякова коллективу министерства.
Голикова отметила, что Топилину проходилось решать "иногда очень сложные проблемы", а также, что он "очень качественно отстаивал и позицию министерства, и позицию правительства".
"Сделал (Топилин - ред.) вместе с коллективом огромную работу по поводу становления национального проекта "Демография", который сложный, комплексный проект, он представляет собой не только компетенцию министерства труда и социальной защиты, но ряда других министерств, безусловно регионов страны, и с точки зрения исполнения национальный проект "Демография" является самым успешным", - добавила Голикова.
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Антон КотяковМихаил МишустинТатьяна ГоликоваМинистерство труда и социальной защиты РФПенсионный фонд РФМаксим ТопилинРоссияОбщество
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