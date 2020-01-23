Голикова назвала нацпроект "Демография" самым успешным по исполнению

"Но прежде чем перейдем к каким-то задачам, которые перед нами стоят, и о том, как организовать работу в переходном периоде, я бы хотела поблагодарить Максима Анатольевича Топилина за ту большую работу, такое большое количество лет, которое он возглавлял министерство труда и социальной защиты в очень сложных условиях", - сказала Голикова во время представления нового главы Минтруда Котякова коллективу министерства.