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Китайские ученые назвали предполагаемый источник нового коронавируса
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РИА Новости

Китайские ученые назвали предполагаемый источник нового коронавируса

13:25 23.01.2020 (обновлено: 17:14 23.01.2020)
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© РИА Новости / Анна РаткоглоЛюди в защитных медицинских масках
Люди в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Люди в защитных медицинских масках. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Китайские ученые предполагают, что источником нового коронавируса в КНР могли стать змеи, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование, опубликованное Journal of Medical Virology.
Команда ученых из Пекина, Наньнина, Нинбо и Уханя провела реконструкцию структуры вируса и обнаружила наиболее близкую генетическую структуру у южнокитайского многополосого крайта и китайской кобры, которые распространены на юге Китая.
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"Результаты нашего исследования позволяют полагать, что змеи являются наиболее вероятным источником в дикой природе", - сообщается в исследовании.
Всемирная организация здравоохранения сообщила о первом случае заболевания в конце декабря, предположительно, первые заболевшие имели отношению к рынку морепродуктов и продукции животноводства. Змей и других диких животных в Китае часто употребляют в пищу. Согласно опросу, проведенному институтом зоологии китайской академии наук в 2017 году, 60% населения юго-западного Китая за последние два года употребляли мясо диких животных хотя бы раз. Однако многие китайские исследователи подвергают эту версию сомнению, так как обычно похожие вирусы передаются человеку от млекопитающих. Если данные нового исследования подтвердятся, это будет первый случай передачи подобного вируса рептилиями.
Профессор Гёттингенского университета предположил, что распространение коронавируса достигнет своего пика в начале марта, через 90 дней после вспышки заболевания. Ожидается, что эпидемия не закончится до мая.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 17 случаях болезнь завершилась летальным исходом.
Телеведущая Елена Малышева
13:06
Малышева рассказала о мерах защиты от коронавируса
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоКитай
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