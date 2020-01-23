Ученые не нашли следов человека в крымской пещере "Таврида"

Карстовая полость - пещера длиной более километра - была обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы "Таврида" в 2018 году. Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищников и других животных. В пещеру были организованы комплексные экспедиции, в состав которых входили специалисты разных областей - спелеологи, палеонтологи, археологи, палеоботаники, специалисты по радиоизотопному датированию.