Ученые не нашли следов человека в крымской пещере "Таврида"

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Следов человека в обнаруженной в Крыму два года назад пещере "Таврида" не выявлено, сообщил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.
"Пещеру "Таврида" обследовали очень известные сотрудники, которые занимаются каменным веком, из Института археологии РАН в Москве. Они установили, что археологических остатков там нет. Вероятнее всего, что люди эту пещеру не посещали, а только животные, поэтому там интереснейшие обнаружены палеонтологические остатки", - сказал Майко журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По его словам, изучением находок пещеры занимаются палеонтологи Крымского федерального университета (КФУ).
Карстовая полость - пещера длиной более километра - была обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы "Таврида" в 2018 году. Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищников и других животных. В пещеру были организованы комплексные экспедиции, в состав которых входили специалисты разных областей - спелеологи, палеонтологи, археологи, палеоботаники, специалисты по радиоизотопному датированию.
24 сентября 2019, 08:13РИА НаукаУченые нашли исторический вход в пещеру Таврида в Крыму