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РИА Наука
2020-01-23T13:23+0300
https://ria.ru/20200123/1563777009.html
Ученые не нашли следов человека в крымской пещере "Таврида"
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РИА Новости

Ученые не нашли следов человека в крымской пещере "Таврида"

13:23 23.01.2020
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© Фото : Пресс-служба КФУ им. Вернадского/Светлана ГолубеваОстанки древних животных, обнаруженные в пещере при строительстве федеральной трассы "Таврида"
Останки древних животных, обнаруженные в пещере при строительстве федеральной трассы Таврида
© Фото : Пресс-служба КФУ им. Вернадского/Светлана Голубева
Останки древних животных, обнаруженные в пещере при строительстве федеральной трассы "Таврида". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Следов человека в обнаруженной в Крыму два года назад пещере "Таврида" не выявлено, сообщил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.
"Пещеру "Таврида" обследовали очень известные сотрудники, которые занимаются каменным веком, из Института археологии РАН в Москве. Они установили, что археологических остатков там нет. Вероятнее всего, что люди эту пещеру не посещали, а только животные, поэтому там интереснейшие обнаружены палеонтологические остатки", - сказал Майко журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Ведущий методист Зоологического музея КФУ им. В.И. Вернадского Дмитрий Старцев во время работы над иллюстрациями
14 января, 13:28РИА Наука
Ученые выяснили, каким животным принадлежат кости в пещере Таврида
По его словам, изучением находок пещеры занимаются палеонтологи Крымского федерального университета (КФУ).
Карстовая полость - пещера длиной более километра - была обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы "Таврида" в 2018 году. Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищников и других животных. В пещеру были организованы комплексные экспедиции, в состав которых входили специалисты разных областей - спелеологи, палеонтологи, археологи, палеоботаники, специалисты по радиоизотопному датированию.
Пещера, найденная в районе поселка Зуя на месте строительства трассы Таврида
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