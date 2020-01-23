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В Польше создали штаб по отслеживанию выступления Путина в Израиле
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РИА Новости

В Польше создали штаб по отслеживанию выступления Путина в Израиле

13:21 23.01.2020
11043
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
ВАРШАВА, 23 янв – РИА Новости. В Польше создали специальный штаб по отслеживанию выступления президента России Владимира Путина на World Holocaust Forum в Израиле, заявил глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчык.
Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что не поедет на World Holocaust Forum, так как ему не предоставляют там слова. Он высказал возмущение тем, что в Израиле право выступить получат президенты других стран, в частности, России и Германии, а Польши – нет.
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"Специальная команда, состоящая из представителей канцелярий президента и премьер-министра, МИД, будет следить за событиями в четверг в Иерусалиме. Мы будем в курсе выступления президента Владимира Путина и других представителей Российской Федерации", - цитирует Дворчыка агентство РАР.
"Между канцеляриями президента, премьер-министра и министерством иностранных дел тесно координируются действия в рамках медиагруппы. Ведущую роль в этой группе играют пресс-секретарь президента Блажей Спыхальский и пресс-секретарь правительства Петр Мюллер", - пояснил Дворчык.
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"Мы будем немедленно реагировать в зависимости от того, что произойдет в Иерусалиме", - пообещал он.
Форум приурочен к 75-летию освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц" советскими войсками 23 января 1945 года. Для участия в мероприятиях, центральная часть которых пройдет в иерусалимском музее Яд Вашем, приглашены делегации из десятков стран мира. Президент России Владимир Путин, приглашенный в Иерусалим президентом Израиля Реувеном Ривлином, как ожидается, не только примет участие в работе международного форума, но и будет присутствовать на церемонии открытия памятника блокадникам Ленинграда в центральном иерусалимском парке Сакер.
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Анджей ДудаРеувен РивлинВладимир ПутинПольшаИерусалимРоссияИзраильВ мире
Популярные комментарии
Правильно, слушайте и впитывайте каждое слово. Может придете в себя.
23 января, 13:22
MFMike Fauley
3460000
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