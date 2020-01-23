В Польше создали штаб по отслеживанию выступления Путина в Израиле

ВАРШАВА, 23 янв – РИА Новости. В Польше создали специальный штаб по отслеживанию выступления президента России Владимира Путина на World Holocaust Forum в Израиле , заявил глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчык.

Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что не поедет на World Holocaust Forum, так как ему не предоставляют там слова. Он высказал возмущение тем, что в Израиле право выступить получат президенты других стран, в частности, России и Германии, а Польши – нет.

"Специальная команда, состоящая из представителей канцелярий президента и премьер-министра, МИД, будет следить за событиями в четверг в Иерусалиме. Мы будем в курсе выступления президента Владимира Путина и других представителей Российской Федерации", - цитирует Дворчыка агентство РАР.

"Между канцеляриями президента, премьер-министра и министерством иностранных дел тесно координируются действия в рамках медиагруппы. Ведущую роль в этой группе играют пресс-секретарь президента Блажей Спыхальский и пресс-секретарь правительства Петр Мюллер", - пояснил Дворчык.

"Мы будем немедленно реагировать в зависимости от того, что произойдет в Иерусалиме", - пообещал он.