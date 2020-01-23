Руденя: Верхневолжье получит 438 новых автобусов

ТВЕРЬ, 23 янв – РИА Новости. Тверская область в рамках реализации новой модели пассажирских перевозок в регионе получит 438 новых автобусов производства группы ГАЗ, сообщает пресс-служба областного правительства.

Поставку машин профинансировал ВЭБ.РФ. Объем финансирования составил более трех миллиардов рублей. Договоры лизинга подписаны между Группой ВЭБ.РФ и ООО "Верхневолжское автотранспортное предприятие".

По словам губернатора области Игоря Рудени, для Верхневолжья проект имеет высокую социальную значимость. Глава региона считает, что качественная система организации общественного транспорта – это один из элементов развития демографии региона в целом.

Пресс-служба напоминает, что с 3 февраля этого года ООО "Верхневолжское автотранспортное предприятие" будет обеспечивать перевозку пассажиров в Твери и Калининском районе, используя автобусы большого, среднего и малого класса производства Ликинского автобусного завода и Горьковского автомобильного завода (входят в Группу ГАЗ), отвечающих самым современным требованиям комфорта, безопасности и экологичности.

Всего в Тверь будут поставлены 110 автобусов большого класса ЛиАЗ-5292 вместимостью 105 пассажиров, 314 автобусов среднего класса ЛиАЗ-4292, рассчитанных на перевозку 73 человек, и 14 каркасных автобусов малого класса "ГАЗель NEXT" вместимостью 20 пассажиров.