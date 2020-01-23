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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-01-23T13:11+0300
https://ria.ru/20200123/1563776303.html
Руденя: Верхневолжье получит 438 новых автобусов
https://cdn23.img.ria.ru/images/148862/84/1488628450_0:155:3024:1855_1036x0_80_0_0_310649e2a4c6acb5de176bd326911533.jpg
РИА Новости

Руденя: Верхневолжье получит 438 новых автобусов

13:11 23.01.2020
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© Fotolia / Pavel ParmenovВид на город Тверь
Вид на город Тверь
© Fotolia / Pavel Parmenov
ТВЕРЬ, 23 янв – РИА Новости. Тверская область в рамках реализации новой модели пассажирских перевозок в регионе получит 438 новых автобусов производства группы ГАЗ, сообщает пресс-служба областного правительства.
Поставку машин профинансировал ВЭБ.РФ. Объем финансирования составил более трех миллиардов рублей. Договоры лизинга подписаны между Группой ВЭБ.РФ и ООО "Верхневолжское автотранспортное предприятие".
По словам губернатора области Игоря Рудени, для Верхневолжья проект имеет высокую социальную значимость. Глава региона считает, что качественная система организации общественного транспорта – это один из элементов развития демографии региона в целом.
Пресс-служба напоминает, что с 3 февраля этого года ООО "Верхневолжское автотранспортное предприятие" будет обеспечивать перевозку пассажиров в Твери и Калининском районе, используя автобусы большого, среднего и малого класса производства Ликинского автобусного завода и Горьковского автомобильного завода (входят в Группу ГАЗ), отвечающих самым современным требованиям комфорта, безопасности и экологичности.
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Всего в Тверь будут поставлены 110 автобусов большого класса ЛиАЗ-5292 вместимостью 105 пассажиров, 314 автобусов среднего класса ЛиАЗ-4292, рассчитанных на перевозку 73 человек, и 14 каркасных автобусов малого класса "ГАЗель NEXT" вместимостью 20 пассажиров.
Новые автобусы экологического стандарта "Евро-5" – низкопольные, они оснащены современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля. Весь транспорт оформлен в едином стиле.
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Тверская областьИгорь РуденяЭкономика
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