Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T13:11+0300
https://ria.ru/20200123/1563776273.html
Татарстан усилил контроль в аэропортах из-за нового коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/153203/77/1532037713_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_38fa2f4ac211cb2eb215ba5ec2abee23.jpg
РИА Новости

Татарстан усилил контроль в аэропортах из-за нового коронавируса

13:11 23.01.2020
138
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗдание международного аэропорта Бегишево в Набережных Челнах
Здание международного аэропорта Бегишево в Набережных Челнах
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Здание международного аэропорта Бегишево в Набережных Челнах. Архивное фото
КАЗАНЬ, 23 янв - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Татарстану усилило санитарно-карантинный контроль в аэропортах "Казань" и "Бегишево" из-за обнаруженного в Китае нового коронавируса, все прибывающие из-за рубежа пассажиры проверяются с использованием тепловизионного оборудования, сообщили в ведомстве.
"Управлением приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу РФ в воздушных пунктах пропуска "Казань" и "Бегишево": проведены семинары для сотрудников санитарно-карантинных пунктов и здравпунктов… по алгоритму действий при подозрении на коронавирусную инфекцию и информированию в случае выявления подозрения на инфекционное заболевание", - говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.
Медицинское оборудование
15 января, 07:43
В Китае рассказали о симптомах нового типа коронавируса
Также, как отмечает ведомство, проведены инструктажи с сотрудниками государственных контрольных органов, работающих в пунктах пропуска аэропортов "Казань" и "Бегишево". Отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию, обеспечен контроль готовности медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий, проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами, приняты меры по обучению медицинского персонала.
По данным управления Роспотребнадзора по Татарстану, с 1 января по 21 января в международный аэропорт "Казань" и аэропорт "Бегишево" прибыло 148 международных рейсов, более 25,3 тысячи пассажиров и членов экипажей. В том числе из Китайской Народной Республики (город Санья) прибыло шесть воздушных судов с 2,1 тысячи пассажиров и членов экипажей.
"Санитарно-карантинным контролем с использованием тепловизионного оборудования охвачены 100% воздушных судов и прибывших лиц, инфекционные заболевания, а также лица с повышенной температурой тела и с жалобами на состояние здоровья при опросе не выявлены", - подчёркивает ведомство.
Также управление направило в адрес Ассоциации туристических агентств Татарстана и в Госкомитет по туризму Татарстана письма с информацией об осложнении эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Китае и памяткой о мерах профилактики для информирования граждан, выезжающих в зарубежные страны. Управление рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 17 случаях болезнь завершилась летальным исходом.
Жители Москвы в защитных масках
21 января, 13:27
Коронавирус человека: история открытия, виды, эпидемиология
010100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусакоронавирусыЗдоровье - ОбществоРоспотребнадзорТатарстанРоссияУхань
Рекомендуем
Хейли Болдуин и Джастин Бибер на показе Джона Эллиота во время New York Fashion Week
Пользователи умоляют Джастина Бибера сбрить усы
Логотип компании Фосагро
ФосАгро и "Иннопрактика" договорились о сотрудничестве
Пассажиры в модернизированном плацкартном вагоне
Вагоны с душем появятся в поезде между Москвой и Владивостоком
Участники марша по случаю Дня независимости Польши на одной из улиц Варшавы
СЕ отметил сохраняющуюся атмосферу нетерпимости и ксенофобии в Польше
Банкноты номиналом 5000 рублей
Спрос на облигации СУЭК на 30 млрд руб составил более 40 млрд рублей
Рентгеновский снимок мозга
Властям Ленобласти удалось снизить показатели смертности в регионе
Талия Хабриева
Следующее заседание рабочей группы по Конституции пройдет 27 января
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
Любимов рассказал о системе профобразования в Рязанской области
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании правительства РФ
Глава Минздрава продолжит работу по увеличению продолжительности жизни
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров встретится с главой МИД Южного Судана
Президент РФ Владимир Путин на церемонии передачи ордена Мужества родственникам героя восстания пленников в лагере смерти Собибор Леона Фельдгендлера
Путин возложил венок к памятнику героям восстания в варшавском гетто
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой во время встречи в резиденции премьер-министра в Иерусалиме
Нетаньяху назвал встречу с Путиным прекрасной
Пассажиры в защитных масках на одной из станций метро в Пекине
В китайских кинотеатрах отменили все премьеры из-за коронавируса
Сотрудница во время сбора урожая томатов в тепличном комплексе
Урожай овощей в теплицах Подмосковья превысил 100 тысяч тонн
Пассажир в маске, прибывший из китайского Ханчжоу, в аэропорту
В аэропортах в Абу-Даби начали проверять здоровье пассажиров из Китая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:27Мексиканские власти сообщили о трех новых подозрениях на коронавирус
20:26Прокуратура выяснит обстоятельства отравления младенца в Клину
20:22В правительстве уточнили число заместителей руководителя аппарата
20:22Представитель КНДР впервые приедет на Мюнхенскую конференцию
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
19:40В ЕР попросили проверить информацию об отсутствии лекарств на Камчатке
19:37Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай
19:36Стали известны дата и время прощания с актером из "Интернов" Перовым
19:35Александра Грибова назначили замруководителя аппарата правительства
Лента новостейМолния