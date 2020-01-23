Татарстан усилил контроль в аэропортах из-за нового коронавируса

КАЗАНЬ, 23 янв - РИА Новости. Управление Управление Роспотребнадзора по Татарстану усилило санитарно-карантинный контроль в аэропортах "Казань" и "Бегишево" из-за обнаруженного в Китае нового коронавируса , все прибывающие из-за рубежа пассажиры проверяются с использованием тепловизионного оборудования, сообщили в ведомстве.

"Управлением приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу РФ в воздушных пунктах пропуска "Казань" и "Бегишево": проведены семинары для сотрудников санитарно-карантинных пунктов и здравпунктов… по алгоритму действий при подозрении на коронавирусную инфекцию и информированию в случае выявления подозрения на инфекционное заболевание", - говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

Также, как отмечает ведомство, проведены инструктажи с сотрудниками государственных контрольных органов, работающих в пунктах пропуска аэропортов "Казань" и "Бегишево". Отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию, обеспечен контроль готовности медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий, проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами, приняты меры по обучению медицинского персонала.

По данным управления Роспотребнадзора по Татарстану, с 1 января по 21 января в международный аэропорт "Казань" и аэропорт "Бегишево" прибыло 148 международных рейсов, более 25,3 тысячи пассажиров и членов экипажей. В том числе из Китайской Народной Республики (город Санья) прибыло шесть воздушных судов с 2,1 тысячи пассажиров и членов экипажей.

"Санитарно-карантинным контролем с использованием тепловизионного оборудования охвачены 100% воздушных судов и прибывших лиц, инфекционные заболевания, а также лица с повышенной температурой тела и с жалобами на состояние здоровья при опросе не выявлены", - подчёркивает ведомство.

Также управление направило в адрес Ассоциации туристических агентств Татарстана и в Госкомитет по туризму Татарстана письма с информацией об осложнении эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Китае и памяткой о мерах профилактики для информирования граждан, выезжающих в зарубежные страны. Управление рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации.