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Нетаньяху назвал встречу с Путиным прекрасной
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РИА Новости

Нетаньяху назвал встречу с Путиным прекрасной

13:08 23.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой во время встречи в резиденции премьер-министра в Иерусалиме
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой во время встречи в резиденции премьер-министра в Иерусалиме
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой во время встречи в резиденции премьер-министра в Иерусалиме
ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал завершившуюся встречу с российским президентом Владимиром Путиным прекрасной.
"Мы только что закончили прекрасную встречу с президентом Российской Федерации. В конце этой встречи президент согласился встретиться с матерью Наамы Яффой Иссахар. Я очень благодарен вам, господин президент", - сказал Нетаньяху по окончании переговоров с Путиным, предоставляя слово российскому президенту. На встрече лидеров также присутствовала мать осужденной в России израильтянки.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в резиденции премьер-министра в Иерусалиме
12:36
Путин пообещал, что позицию Нетаньяху по делу Иссахар учтут
Президент РФ Владимир Путин заявил, что позиция главы израильского кабмина Биньямина Нетаньяху по делу осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар известна, это будет учтено при принятии решения. Он отметил, что сегодня Иссахар посещает уполномоченный по правам человека в РФ.
В середине декабря Московский областной суд подтвердил законность приговора израильтянке Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.
Защита Иссахар подала жалобу на приговор в ЕСПЧ и начала подготовку кассационной жалобы на приговор и апелляционное определение, которое будет подано в Первый кассационный суд общей юрисдикции.
Президент РФ Владимир Путин
12:52
Путин назвал Холокост общей трагедией России и Израиля
5740107
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Наама ИссахарВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуИерусалимРоссияИзраильВ мире
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