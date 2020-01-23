Нетаньяху назвал встречу с Путиным прекрасной

ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал завершившуюся встречу с российским президентом Владимиром Путиным прекрасной.
"Мы только что закончили прекрасную встречу с президентом Российской Федерации. В конце этой встречи президент согласился встретиться с матерью Наамы Яффой Иссахар. Я очень благодарен вам, господин президент", - сказал Нетаньяху по окончании переговоров с Путиным, предоставляя слово российскому президенту. На встрече лидеров также присутствовала мать осужденной в России израильтянки.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что позиция главы израильского кабмина Биньямина Нетаньяху по делу осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар известна, это будет учтено при принятии решения. Он отметил, что сегодня Иссахар посещает уполномоченный по правам человека в РФ.
В середине декабря Московский областной суд подтвердил законность приговора израильтянке Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.
Защита Иссахар подала жалобу на приговор в ЕСПЧ и начала подготовку кассационной жалобы на приговор и апелляционное определение, которое будет подано в Первый кассационный суд общей юрисдикции.