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Мурашко пообещал сделать ориентацию на пациентов приоритетом медицины
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РИА Новости

Мурашко пообещал сделать ориентацию на пациентов приоритетом медицины

13:08 23.01.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкМихаил Мурашко
Михаил Мурашко
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Новый министр здравоохранения России Михаил Мурашко пообещал, что ориентированность на пациентов будет приоритетом в сфере медицины в ближайшее время.
"Пациентоориентированность для нас будет приоритетом, включая в том числе и федеральные учреждения, и в научных разработках", - сказал Мурашко во время знакомства с коллективом министерства.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
12:53
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Президент России Владимир Путин 21 января назначил министром здравоохранения РФ Мурашко, который ранее был руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Предыдущий министр здравоохранения Вероника Скворцова была назначена руководителем Федерального медико-биологического агентства.
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Михаил МурашкоВероника СкворцоваВладимир ПутинРоссияОбщество
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