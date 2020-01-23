Мурашко пообещал сделать ориентацию на пациентов приоритетом медицины

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Новый министр здравоохранения России Михаил Мурашко пообещал, что ориентированность на пациентов будет приоритетом в сфере медицины в ближайшее время.
"Пациентоориентированность для нас будет приоритетом, включая в том числе и федеральные учреждения, и в научных разработках", - сказал Мурашко во время знакомства с коллективом министерства.
Президент России Владимир Путин 21 января назначил министром здравоохранения РФ Мурашко, который ранее был руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Предыдущий министр здравоохранения Вероника Скворцова была назначена руководителем Федерального медико-биологического агентства.