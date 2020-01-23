Греф прокомментировал отношение к России на форуме в Давосе

ДАВОС (Швейцария), 23 янв - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф увидел две новые тенденции на Всемирном экономическом форуме в Давосе: в текущем году исчезло моральное давление на российских участников форума, а у иностранного бизнеса появился большой интерес к России.
"Меньше стало политизации - было несколько лет, когда русским было очень тяжело участвовать здесь, было огромное моральное давление. Сегодня это ушло, это огромный позитивный сдвиг... Большой интерес к России, к тому, что у нас происходит. Очень много вопросов к тем изменениям, которые анонсировал наш президент, правительство новое, которое пока не знают, и спрашивают, что будет", - сказал Греф в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос об изменениях на форуме в текущем году.
Глава Сбербанка подчеркнул, что представителям российского бизнеса легко отвечать на возникающие вопросы, потому что они позитивно воспринимают перемены в стране. "И я лично в большом позитиве. Мне кажется, что у нас появился очень хороший шанс экономического развития. Бизнес уважает тех людей, кто пришел, нового премьера. Есть доверие к нему, ожидание реформ и изменений к лучшему", - заключил Греф.
Юбилейный 50-й Всемирный экономический форум проходит в Давосе на этой неделе. Главными темами форума, помимо традиционной экономики, стали экология, геополитика, общество, устойчивое развитие, технологии и четвертая промышленная революция.