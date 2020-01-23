Греф прокомментировал отношение к России на форуме в Давосе

"Меньше стало политизации - было несколько лет, когда русским было очень тяжело участвовать здесь, было огромное моральное давление. Сегодня это ушло, это огромный позитивный сдвиг... Большой интерес к России, к тому, что у нас происходит. Очень много вопросов к тем изменениям, которые анонсировал наш президент, правительство новое, которое пока не знают, и спрашивают, что будет", - сказал Греф в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос об изменениях на форуме в текущем году.