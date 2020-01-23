Глава Минздрава продолжит работу по увеличению продолжительности жизни

"Мне хотелось бы сегодня публично еще раз сказать большое спасибо ей (Скворцовой), потому что она является не только идеологом, но и моим учителем, поэтому мне хотелось бы, чтобы тот вектор сохранился и мы продолжили успешное достижение снижение смертности и увеличение продолжительности жизни, которое фиксируется в последние годы", - сказал Мурашко журналистам.