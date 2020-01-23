Ривлин отметил роль России в борьбе с антисемитизмом

Путин в четверг прибыл в Израиль для участия в качестве главного гостя в форуме "Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом".

Всемирный форум памяти жертв холокоста (World Holocaust Forum) приурочен к 75-летию освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц" советскими войсками 23 января 1945 года. Для участия в мероприятиях, центральная часть которых пройдет в иерусалимском музее Яд Вашем, приглашены делегации из десятков стран мира. Президент России Владимир Путин, приглашенный в Иерусалим президентом Израиля Реувеном Ривлином, как ожидается, не только примет участие в работе международного форума, но и будет присутствовать на церемонии открытия памятника блокадникам Ленинграда в центральном иерусалимском парке Сакер.