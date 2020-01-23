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Ривлин отметил роль России в борьбе с антисемитизмом
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РИА Новости

Ривлин отметил роль России в борьбе с антисемитизмом

13:03 23.01.2020 (обновлено: 14:33 23.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Израиля Реувен Ривлин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Иерусалиме. 23 января 2020
Президент Израиля Реувен Ривлин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Иерусалиме. 23 января 2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Израиля Реувен Ривлин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Иерусалиме. 23 января 2020
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Борьба с антисемитизмом невозможна без активного участия России, сказал президент Израиля Реувен Ривлин.
"Конечно же, на международной арене есть общее понимание, что недопустимо как проявление антисемитизма, так и ксенофобии и фашизма. Конечно же, вы и мы знаем, откуда происходит антисемитизм, но мы не знаем, где это заканчивается. Естественно поэтому важно, чтобы мы все вместе боролись против него. Конечно же, эту "войну" невозможно вести без того, чтобы Россия принимала в ней активное участие", - сказал Ривлин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которую транслировал телеканал "Россия 24".
Путин в четверг прибыл в Израиль для участия в качестве главного гостя в форуме "Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом".
Всемирный форум памяти жертв холокоста (World Holocaust Forum) приурочен к 75-летию освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц" советскими войсками 23 января 1945 года. Для участия в мероприятиях, центральная часть которых пройдет в иерусалимском музее Яд Вашем, приглашены делегации из десятков стран мира. Президент России Владимир Путин, приглашенный в Иерусалим президентом Израиля Реувеном Ривлином, как ожидается, не только примет участие в работе международного форума, но и будет присутствовать на церемонии открытия памятника блокадникам Ленинграда в центральном иерусалимском парке Сакер.
Президент РФ Владимир Путин
12:53
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Реувен РивлинВладимир ПутинРоссияИзраильВ мире
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