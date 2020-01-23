В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев из Иордании и Ливана

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Более тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1085 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 335 человек (женщин – 100, детей – 171), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 750 человек (женщин – 225, детей – 383)", - говорится в бюллетене.
Инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Дамаске и Земрине (провинция Дераа). Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись 1 603 беженца. За сутки специалисты разминировали 2,8 гектара территории, обнаружено и уничтожено 43 взрывоопасных предмета.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России