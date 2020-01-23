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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-23T13:02+0300
https://ria.ru/20200123/1563775865.html
В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев из Иордании и Ливана
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РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев из Иордании и Ливана

13:02 23.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Более тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1085 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 335 человек (женщин – 100, детей – 171), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 750 человек (женщин – 225, детей – 383)", - говорится в бюллетене.
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Инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Дамаске и Земрине (провинция Дераа). Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись 1 603 беженца. За сутки специалисты разминировали 2,8 гектара территории, обнаружено и уничтожено 43 взрывоопасных предмета.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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