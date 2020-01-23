Малышева рассказала о мерах защиты от коронавируса

Врач отметил, что россиянам "пока ничего катастрофического не грозит", потому что, судя по числу заболевших в Китае, заболевание не особо заразное и тяжелое. Симптомы у "китайской пневмонии" не отличаются от обычной, коронавирус может выявить только лабораторная диагностика, добавил он.