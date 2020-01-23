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Малышева рассказала о мерах защиты от коронавируса
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РИА Новости

Малышева рассказала о мерах защиты от коронавируса

13:06 23.01.2020 (обновлено: 13:07 23.01.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковТелеведущая Елена Малышева
Телеведущая Елена Малышева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Телеведущая и врач Елена Малышева прокомментировала ситуацию со вспышкой пневмонии неизвестного происхождения в Китае.
Она опубликовала в Instagram видео с экспертом Организации объединённых наций по биотерроризму, доктором медицинских наук и одним из самых известных инфекционистов в России Владимиром Никифоровым.
Врач отметил, что россиянам "пока ничего катастрофического не грозит", потому что, судя по числу заболевших в Китае, заболевание не особо заразное и тяжелое. Симптомы у "китайской пневмонии" не отличаются от обычной, коронавирус может выявить только лабораторная диагностика, добавил он.

"Для жителей России угроз пока нет. Рекомендовано: при поездке в Китай носить маску, мыть руки или обрабатывать их спиртсодержащими гелями; не контактировать с больными людьми. Признаки китайской пневмонии: температура, одышка и кашель. Эти признаки требуют обращения к врачу", — резюмировала Малышева.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. По предварительным данным, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 17 случаях болезнь привела к смерти зараженных.
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 23 января 2020
12:09
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Елена МалышеваЗдоровьеКитайРоссияОбщество
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