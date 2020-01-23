Пакистан успешно испытал баллистическую ракету "Хатф-3"

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 янв - РИА Новости. Пакистан в четверг успешно испытал баллистическую ракету "Хатф-3", сообщает газета Daily Times со ссылкой на вооруженные силы страны.
Пуск был частью учений командования Стратегических сил армии, направленных на отработку процедур оперативной готовности. Как отмечают вооруженные силы страны, дальность "Хатф-3" составляет до 290 километров.
Ракета "Хатф-3", называемая также "Газнeви" - в честь правителя XI века Махмуда Газневи - баллистическая ракета, способная нести боеголовку с ядерным зарядом.
#Pakistan today conducted a successful training launch of surface to surface ballistic missile #Ghaznavi, capable of delivering multiple types of warheads up to a range of 290 kilometers.#APPNews #PakistanArmy @OfficialDGISPR pic.twitter.com/VIAW2DBYF7— APP 🇵🇰 (@appcsocialmedia) January 23, 2020