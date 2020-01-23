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Пакистан успешно испытал баллистическую ракету "Хатф-3"
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РИА Новости

Пакистан успешно испытал баллистическую ракету "Хатф-3"

12:57 23.01.2020 (обновлено: 13:22 23.01.2020)
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© AFP 2019 / Inter-Services Public RelationsИспытательный запуск баллистической ракеты малой дальности Газнави (Хатф-3) в Пакистане
Испытательный запуск баллистической ракеты малой дальности Газнави (Хатф-3) в Пакистане
© AFP 2019 / Inter-Services Public Relations
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 янв - РИА Новости. Пакистан в четверг успешно испытал баллистическую ракету "Хатф-3", сообщает газета Daily Times со ссылкой на вооруженные силы страны.
Пуск был частью учений командования Стратегических сил армии, направленных на отработку процедур оперативной готовности. Как отмечают вооруженные силы страны, дальность "Хатф-3" составляет до 290 километров.
Ракета "Хатф-3", называемая также "Газнeви" - в честь правителя XI века Махмуда Газневи - баллистическая ракета, способная нести боеголовку с ядерным зарядом.
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Нью-ДелиПакистанВ мире
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