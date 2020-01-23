Россия зафиксировала 49 нарушений перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 49 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 19, Алеппо – 15, Латакия – 12, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 58 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 31, Идлиб – 25, Латакия – два", - говорится в бюллетене.

В течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел три гуманитарные акции. В населенном пункте Хнейз-Эш-Шималия провинции Ракка было выдано 250 продовольственных наборов общим весом 0,912 тонны. В населенном пункте Кантара провинции Алеппо также распределено 250 продовольственных наборов общим весом 0,912 тонны. Еще 250 продовольственных наборов общим весом 0,912 тонны выдано в населенном пункте Джебаб провинции Деръа.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.