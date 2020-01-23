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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-23T12:56+0300
https://ria.ru/20200123/1563775634.html
Россия зафиксировала 49 нарушений перемирия в Сирии за сутки
https://cdn22.img.ria.ru/images/156019/92/1560199277_0:168:1947:1263_1036x0_80_0_0_0c3a86574f8b075b0aa34f1ca25b9741.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 49 нарушений перемирия в Сирии за сутки

12:56 23.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 49 нарушений, Турция - 58, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 49 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 19, Алеппо – 15, Латакия – 12, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 58 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 31, Идлиб – 25, Латакия – два", - говорится в бюллетене.
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В течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел три гуманитарные акции. В населенном пункте Хнейз-Эш-Шималия провинции Ракка было выдано 250 продовольственных наборов общим весом 0,912 тонны. В населенном пункте Кантара провинции Алеппо также распределено 250 продовольственных наборов общим весом 0,912 тонны. Еще 250 продовольственных наборов общим весом 0,912 тонны выдано в населенном пункте Джебаб провинции Деръа.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
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