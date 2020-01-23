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Путин предупредил, что антисемитизм заканчивается Освенцимом
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РИА Новости

Путин предупредил, что антисемитизм заканчивается Освенцимом

12:53 23.01.2020 (обновлено: 13:07 23.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Антисемитизм заканчивается Освенцимом, нужно быть очень внимательными, чтобы не допустить повторения этого в будущем и противостоять любым проявлениям ксенофобии, от кого бы они ни исходили, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вы сейчас сказали, что неизвестно, где заканчивается антисемитизм. К сожалению, мы знаем это, – он заканчивается Освенцимом. Поэтому нужно быть очень внимательными, чтобы не пропустить ничего подобного в будущем и противостоять любым проявлениям ксенофобии, антисемитизма, где бы это ни происходило и от кого бы это ни исходило", - сказал Путин на встрече с президентом Израиля Реувеном Ривлином.
Российский лидер подчеркнул, что Красная армия не только освободила Освенцим, но и внесла решающий вклад в дело борьбы с нацизмом.
"И советский народ, русский народ очень пострадал во время этой войны", - добавил он.
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