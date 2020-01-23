Путин предупредил, что антисемитизм заканчивается Освенцимом

"Вы сейчас сказали, что неизвестно, где заканчивается антисемитизм. К сожалению, мы знаем это, – он заканчивается Освенцимом. Поэтому нужно быть очень внимательными, чтобы не пропустить ничего подобного в будущем и противостоять любым проявлениям ксенофобии, антисемитизма, где бы это ни происходило и от кого бы это ни исходило", - сказал Путин на встрече с президентом Израиля Реувеном Ривлином.