Путин предупредил, что антисемитизм заканчивается Освенцимом

ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Антисемитизм заканчивается Освенцимом, нужно быть очень внимательными, чтобы не допустить повторения этого в будущем и противостоять любым проявлениям ксенофобии, от кого бы они ни исходили, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вы сейчас сказали, что неизвестно, где заканчивается антисемитизм. К сожалению, мы знаем это, – он заканчивается Освенцимом. Поэтому нужно быть очень внимательными, чтобы не пропустить ничего подобного в будущем и противостоять любым проявлениям ксенофобии, антисемитизма, где бы это ни происходило и от кого бы это ни исходило", - сказал Путин на встрече с президентом Израиля Реувеном Ривлином.
"Антисемитизм заканчивается Освенцимом" В.В. Путин pic.twitter.com/xAYq9SJdmP— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 23, 2020
Российский лидер подчеркнул, что Красная армия не только освободила Освенцим, но и внесла решающий вклад в дело борьбы с нацизмом.
"И советский народ, русский народ очень пострадал во время этой войны", - добавил он.