Глава Минздрава призвал наладить бесперебойное обеспечение лекарствами

"Лекарственная безопасность со всех сторон - здесь мне известно может быть чуть больше, поскольку отвечали за этот блок многие годы, есть рациональные вещи, которые необходимо внедрять. Мы это обязательно будем делать. И главное, уйти от варианта - у нас рыночная экономика по лекарствам стала восприниматься как "внезапно", "вдруг". Нужно все-таки создать определенные плановые рельсы, потому что и промышленность должна понимать, что необходимо отрасли, как фармацевтической, так и медизделий, и мы должны прогнозировать бесперебойность, с чем сталкиваемся", - сказал Мурашко во время представления его вице-премьером Татьяной Голиковой коллективу Минздрава.