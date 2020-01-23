Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T12:53+0300
https://ria.ru/20200123/1563775464.html
Глава Минздрава призвал наладить бесперебойное обеспечение лекарствами
https://cdn25.img.ria.ru/images/156377/40/1563774028_0:71:3321:1939_1036x0_80_0_0_652153f7d6451512cf9b36f26df68800.jpg
РИА Новости

Глава Минздрава призвал наладить бесперебойное обеспечение лекарствами

12:53 23.01.2020
242
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Новый министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал наладить бесперебойное лекарственное обеспечение в России, для чего необходимо ввести грамотное планирование в отрасли.
Мурашко назначен министром здравоохранения 21 января, до этого он возглавлял Росздравнадзор.
Фармацевт в аптеке
16 января, 13:28
Департамент Минздрава запросил данные о проблемах с закупками лекарств
"Лекарственная безопасность со всех сторон - здесь мне известно может быть чуть больше, поскольку отвечали за этот блок многие годы, есть рациональные вещи, которые необходимо внедрять. Мы это обязательно будем делать. И главное, уйти от варианта - у нас рыночная экономика по лекарствам стала восприниматься как "внезапно", "вдруг". Нужно все-таки создать определенные плановые рельсы, потому что и промышленность должна понимать, что необходимо отрасли, как фармацевтической, так и медизделий, и мы должны прогнозировать бесперебойность, с чем сталкиваемся", - сказал Мурашко во время представления его вице-премьером Татьяной Голиковой коллективу Минздрава.
"Мы это всегда списываем на логистические вещи, но они касаются и вопросов планирования. Поэтому плановость обязательно должна появиться", - добавил министр.
Депутат, член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Борис Менделевич
15 января, 17:35
В Госдуме выступили за упрощение регистрации зарубежных лекарств
540000
Обсудить 0
Михаил МурашкоРосздравнадзорРоссияОбщество
Рекомендуем
Михаил Мурашко
Мурашко пообещал сделать ориентацию на пациентов приоритетом медицины
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании правительства РФ
Глава Минздрава продолжит работу по увеличению продолжительности жизни
Хейли Болдуин и Джастин Бибер на показе Джона Эллиота во время New York Fashion Week
Пользователи умоляют Джастина Бибера сбрить усы
Татьяна Голикова
Голикова оценила ситуацию с незарегистрированными лекарствами
Президент РФ Владимир Путин
Путин предупредил, что антисемитизм заканчивается Освенцимом
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова поручила к маю подготовить доклад по зарплатам педагогов
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова оценила работу по отраслевой системе оплаты труда медиков
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
В Конституцию могут внести право на бесплатное среднее образование
Логотип компании Фосагро
ФосАгро и "Иннопрактика" договорились о сотрудничестве
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал Холокост общей трагедией России и Израиля
Алекс фотографирует Джейн на Патриаршем мосту
Ростуризм рассказал, сколько гостей посетили страну в прошлом году
Новый плацкартный вагон
В России не будут вводить вагоны для курящих
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский сообщил о переговорах с Москвой по обмену всех задержанных
Первый заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой
В МВД признались, что оказались не готовы к наплыву IT-преступлений
Петр Толстой
Россия предложит принять декларацию, осуждающую разрушение памятников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:27Мексиканские власти сообщили о трех новых подозрениях на коронавирус
20:26Прокуратура выяснит обстоятельства отравления младенца в Клину
20:22В правительстве уточнили число заместителей руководителя аппарата
20:22Представитель КНДР впервые приедет на Мюнхенскую конференцию
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
19:40В ЕР попросили проверить информацию об отсутствии лекарств на Камчатке
19:37Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай
19:36Стали известны дата и время прощания с актером из "Интернов" Перовым
19:35Александра Грибова назначили замруководителя аппарата правительства
Лента новостейМолния