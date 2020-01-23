Глава Минздрава призвал наладить бесперебойное обеспечение лекарствами

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Новый министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал наладить бесперебойное лекарственное обеспечение в России, для чего необходимо ввести грамотное планирование в отрасли.
Мурашко назначен министром здравоохранения 21 января, до этого он возглавлял Росздравнадзор.
"Лекарственная безопасность со всех сторон - здесь мне известно может быть чуть больше, поскольку отвечали за этот блок многие годы, есть рациональные вещи, которые необходимо внедрять. Мы это обязательно будем делать. И главное, уйти от варианта - у нас рыночная экономика по лекарствам стала восприниматься как "внезапно", "вдруг". Нужно все-таки создать определенные плановые рельсы, потому что и промышленность должна понимать, что необходимо отрасли, как фармацевтической, так и медизделий, и мы должны прогнозировать бесперебойность, с чем сталкиваемся", - сказал Мурашко во время представления его вице-премьером Татьяной Голиковой коллективу Минздрава.
"Мы это всегда списываем на логистические вещи, но они касаются и вопросов планирования. Поэтому плановость обязательно должна появиться", - добавил министр.
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