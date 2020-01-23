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Голикова поручила к маю подготовить доклад по зарплатам педагогов
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РИА Новости

Голикова поручила к маю подготовить доклад по зарплатам педагогов

12:50 23.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Минпросвещения РФ должно представить доклад о системе оплаты труда педагогов, которая сложилась в регионах, уже в мае, на его базе можно будет разрабатывать предложения по отраслевой системе оплаты труда, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Вы совместно с регионами страны должны уже в мае представить доклад по тому, какая система оплаты труда сегодня сложилась с регионах, какие там есть проблемы", - сказала вице-премьер, представляя нового главу Минпросвещения Сергея Кравцова коллективу министерства.
Она уточнила, что на базе этого доклада можно будет разрабатывать предложения по возможной отраслевой системе оплаты труда.
Сергей Неверов
14 января, 11:20
В ЕР призвали пересмотреть подход к расчету средних зарплат по стране
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Министерство просвещения РоссииСергей КравцовТатьяна ГоликоваРоссияОбщество
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