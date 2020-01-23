Голикова поручила к маю подготовить доклад по зарплатам педагогов

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Минпросвещения РФ должно представить доклад о системе оплаты труда педагогов, которая сложилась в регионах, уже в мае, на его базе можно будет разрабатывать предложения по отраслевой системе оплаты труда, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Вы совместно с регионами страны должны уже в мае представить доклад по тому, какая система оплаты труда сегодня сложилась с регионах, какие там есть проблемы", - сказала вице-премьер, представляя нового главу Минпросвещения Сергея Кравцова коллективу министерства.
Она уточнила, что на базе этого доклада можно будет разрабатывать предложения по возможной отраслевой системе оплаты труда.