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В Китае изолируют еще один город из-за распространения коронавируса
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РИА Новости

В Китае изолируют еще один город из-за распространения коронавируса

12:50 23.01.2020 (обновлено: 14:26 23.01.2020)
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© REUTERS / Aly SongОфицеры военной полиции в масках на железнодорожном вокзале в Шанхае
Офицеры военной полиции в масках на железнодорожном вокзале в Шанхае
© REUTERS / Aly Song
ПЕКИН, 23 янв — РИА Новости. В китайском городе Хуанган с 24 января приостанавливают работу общественного транспорта, а также железнодорожное сообщение в выездном направлении из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.
Кроме того, в городе должны отменить все массово-развлекательные мероприятия, перестанет работать и центральный рынок. Местные власти рекомендуют жителям не покидать Хуанган без особой необходимости.
Все въезжающие и выезжающие из города автомобили без исключения будут проходить эпидемиологическую проверку, людей с повышенной температурой немедленно доставят в медучреждения.
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Накануне аналогичные меры ввели в Ухане, где расположен оптовый рынок морепродуктов Хуанань: по предварительным данным, именно там зафиксирован очаг возникновения 2019-nCoV. Таким образом, Хуанган с населением около 7,5 миллиона человек стал уже вторым городом в провинции Хубэй, который будет фактически изолирован.

Новый тип коронавируса

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку. Среди начальных симптомов — повышение температуры, кашель, одышка и лихорадка. По последним данным, от 2019-nCoV умерли 17 человек, число заболевших превысило 600.
Вирус уже распространился за пределы КНР, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде.
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Установлен первоисточник нового коронавируса из Китая
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Распространение нового коронавирусаПекинКитайУханьВ мире
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