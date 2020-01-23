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У пассажира, прибывшего в Пермь из Китая, не обнаружили коронавирус
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РИА Новости

У пассажира, прибывшего в Пермь из Китая, не обнаружили коронавирус

12:47 23.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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В больнице. Архивное фото
УФА, 23 янв – РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили коронавирус у пассажира рейса из Китая в Пермь, у которого была высокая температура, оказалось, что он простужен, сообщил РИА Новости пресс-секретарь международного аэропорта "Большое Савино" Евгений Кузнецов.
По его словам, в 10.47 мск в аэропорту Перми приземлился рейс из Саньи, в салоне самолета был пассажир с высокой температурой.
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"Санитары Роспотребнадзора немедленно обследовали больного, было подозрение на коронавирус, диагноз не подтвердился. У пассажира диагностировали обычную простуду. Все пассажиры самолета благополучно вышли из самолета", - рассказал Кузнецов.
Он отметил, что аэропорт "Большое Савино" работает в режиме усиленной готовности, медики проверяют все рейсы из Китая, Таиланда, Вьетнама и Индии.
"Экипажи самолетов предупреждены, что из этих стран пассажиры могут заболеть коронавирусом, поэтому за пассажирами есть пристальное наблюдение. В случае если среди них будут люди с повышенной температурой, экипаж сообщает наземным службам аэровокзала", - отметил собеседник агентства.
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РоспотребнадзорКитайПермьУханьОбщество
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