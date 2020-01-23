У пассажира, прибывшего в Пермь из Китая, не обнаружили коронавирус

УФА, 23 янв – РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили коронавирус у пассажира рейса из Китая в Пермь, у которого была высокая температура, оказалось, что он простужен, сообщил РИА Новости пресс-секретарь международного аэропорта "Большое Савино" Евгений Кузнецов.
По его словам, в 10.47 мск в аэропорту Перми приземлился рейс из Саньи, в салоне самолета был пассажир с высокой температурой.
"Санитары Роспотребнадзора немедленно обследовали больного, было подозрение на коронавирус, диагноз не подтвердился. У пассажира диагностировали обычную простуду. Все пассажиры самолета благополучно вышли из самолета", - рассказал Кузнецов.
Он отметил, что аэропорт "Большое Савино" работает в режиме усиленной готовности, медики проверяют все рейсы из Китая, Таиланда, Вьетнама и Индии.
"Экипажи самолетов предупреждены, что из этих стран пассажиры могут заболеть коронавирусом, поэтому за пассажирами есть пристальное наблюдение. В случае если среди них будут люди с повышенной температурой, экипаж сообщает наземным службам аэровокзала", - отметил собеседник агентства.
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В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 17 случаях болезнь завершилась летальным исходом.