У пассажира, прибывшего в Пермь из Китая, не обнаружили коронавирус

УФА, 23 янв – РИА Новости. Специалисты Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили коронавирус у пассажира рейса из Китая Пермь , у которого была высокая температура, оказалось, что он простужен, сообщил РИА Новости пресс-секретарь международного аэропорта "Большое Савино" Евгений Кузнецов.

По его словам, в 10.47 мск в аэропорту Перми приземлился рейс из Саньи, в салоне самолета был пассажир с высокой температурой.

"Санитары Роспотребнадзора немедленно обследовали больного, было подозрение на коронавирус, диагноз не подтвердился. У пассажира диагностировали обычную простуду. Все пассажиры самолета благополучно вышли из самолета", - рассказал Кузнецов.

Он отметил, что аэропорт "Большое Савино" работает в режиме усиленной готовности, медики проверяют все рейсы из Китая, Таиланда, Вьетнама и Индии.

"Экипажи самолетов предупреждены, что из этих стран пассажиры могут заболеть коронавирусом, поэтому за пассажирами есть пристальное наблюдение. В случае если среди них будут люди с повышенной температурой, экипаж сообщает наземным службам аэровокзала", - отметил собеседник агентства.