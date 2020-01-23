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Во Внуково дежурит собственная медслужба из-за риска коронавируса
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РИА Новости

Во Внуково дежурит собственная медслужба из-за риска коронавируса

12:46 23.01.2020 (обновлено: 14:29 23.01.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудники санитарно-карантинного пункта проводят дистанционную термометрию пассажиров на борту самолета, прибывшего в аэропорт Внуково. 23 января 2020
Сотрудники санитарно-карантинного пункта проводят дистанционную термометрию пассажиров на борту самолета, прибывшего в аэропорт Внуково. 23 января 2020
© РИА Новости
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Сотрудники санитарно-карантинного пункта проводят дистанционную термометрию пассажиров на борту самолета, прибывшего в аэропорт Внуково. 23 января 2020
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В московском аэропорту Внуково круглосуточно дежурят собственная медслужба и специалисты Роспотребнадзора из-за риска распространения коронавируса из Китая, сообщили в пресс-службе авиагавани.
Управление Роспотребнадзора по Москве ранее сообщило, что во Внуково усилен санитарно-карантинный контроль и введен обязательный санитарно-карантинный досмотр всех воздушных судов, прибывающих из Китая и Таиланда.
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"Сотрудники СКП (санитарно-карантинный пункт, относится к Роспотребнадзору) осуществляют работу в круглосуточном режиме совместно с медицинской службой аэропорта Внуково", - говорится в сообщении.
"В аэропорту Внуково прошло совещание об осложнении эпидситуации в КНР. В связи с чем проведено дополнительное обучение персонала здравпункта аэровокзального комплекса по диагностике заболеваний, вызванных новым вариантом коронавирусов. Отработаны вопросы по отбору материала у лиц с подозрением на внебольничные пневмонии для лабораторных исследований. Методические рекомендации, полученные в территориальном отделе Роспотребнадзора, изучены, доведены до сотрудников здравпункта", - отмечает пресс-служба.
Ранее в Китае началась вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. По последним данным, умерли 17 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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