Во Внуково дежурит собственная медслужба из-за риска коронавируса

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В московском аэропорту В московском аэропорту Внуково круглосуточно дежурят собственная медслужба и специалисты Роспотребнадзора из-за риска распространения коронавируса из Китая, сообщили в пресс-службе авиагавани.

Управление Роспотребнадзора по Москве ранее сообщило, что во Внуково усилен санитарно-карантинный контроль и введен обязательный санитарно-карантинный досмотр всех воздушных судов, прибывающих из Китая и Таиланда.

"Сотрудники СКП (санитарно-карантинный пункт, относится к Роспотребнадзору) осуществляют работу в круглосуточном режиме совместно с медицинской службой аэропорта Внуково", - говорится в сообщении.

"В аэропорту Внуково прошло совещание об осложнении эпидситуации в КНР. В связи с чем проведено дополнительное обучение персонала здравпункта аэровокзального комплекса по диагностике заболеваний, вызванных новым вариантом коронавирусов. Отработаны вопросы по отбору материала у лиц с подозрением на внебольничные пневмонии для лабораторных исследований. Методические рекомендации, полученные в территориальном отделе Роспотребнадзора, изучены, доведены до сотрудников здравпункта", - отмечает пресс-служба.