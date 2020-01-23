Голикова оценила ситуацию с незарегистрированными лекарствами

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Порядок ввоза незарегистрированных лекарственных препаратов в Россию должен быть утвержден до 1 марта этого года, заявила вице-премьер РФ Порядок ввоза незарегистрированных лекарственных препаратов в Россию должен быть утвержден до 1 марта этого года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова

"До 1 марта 2020 года мы с вами должны утвердить порядок ввоза в Российскую Федерацию конкретных партий незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические и психотропные вещества, для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям", - сказала Голикова на представлении нового министра здравоохранения.

Она отметила, что работа по обеспечению незарегистрированными препаратами фактически уже превратилась в текущую, Минздрав совместно с министерством промышленности и торговли готовит новое распоряжение по ввозу препаратов.

В августе сообщалось о задержании в Москве женщины, которая заказала для своего ребенка за границей не зарегистрированный в России "Фризиум". Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", свою обеспокоенность выразили и в Кремле. Федеральная таможенная служба заявила о возбуждении уголовного дела, женщина проходила в нем как свидетель. Позже прокуратура отменила возбуждение уголовного дела о провозе через границу "Фризиума".