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Голикова оценила ситуацию с незарегистрированными лекарствами
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РИА Новости

Голикова оценила ситуацию с незарегистрированными лекарствами

12:44 23.01.2020 (обновлено: 13:11 23.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Татьяна Голикова
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Порядок ввоза незарегистрированных лекарственных препаратов в Россию должен быть утвержден до 1 марта этого года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"До 1 марта 2020 года мы с вами должны утвердить порядок ввоза в Российскую Федерацию конкретных партий незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические и психотропные вещества, для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям", - сказала Голикова на представлении нового министра здравоохранения.
Лекарственные препараты
28 декабря 2019, 17:30
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Она отметила, что работа по обеспечению незарегистрированными препаратами фактически уже превратилась в текущую, Минздрав совместно с министерством промышленности и торговли готовит новое распоряжение по ввозу препаратов.
В августе сообщалось о задержании в Москве женщины, которая заказала для своего ребенка за границей не зарегистрированный в России "Фризиум". Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", свою обеспокоенность выразили и в Кремле. Федеральная таможенная служба заявила о возбуждении уголовного дела, женщина проходила в нем как свидетель. Позже прокуратура отменила возбуждение уголовного дела о провозе через границу "Фризиума".
Экс-премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил, что распорядился выделить деньги на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями. По его словам, некоторые формы препаратов сейчас производятся только за рубежом, производители не регистрируют их в РФ. Он подчеркнул, что до конца 2023 года стоит задача наладить производство нужных форм в России.
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Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваРоссияОбщество
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