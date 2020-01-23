Педерсен проведет переговоры с главой МИД Сирии

По его данным, Педерсен покинет Дамаск 30 января или чуть раньше.

Педерсен ранее заявил РИА Новости, что рассчитывает на созыв новой встречи конституционного комитета в феврале или марте.

Ранее официальный представитель Педерсена Дженнифер Фентон сообщила РИА Новости, что спецпосланник ООН планирует в пятницу провести в Москве переговоры с Лавровым и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. По ее словам, на следующей неделе Педерсен посетит Дамаск, а затем проведет брифинг для Совета безопасности ООН.