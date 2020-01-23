Педерсен проведет переговоры с главой МИД Сирии

ДАМАСК, 23 янв - РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен прибудет в Дамаск на следующей неделе во вторник и встретится с главой МИД САР Валидом Муаллемом 29 января, заявил РИА Новости дипломатический источник.
"Педерсен приедет в Дамаск 28 января и встретится с главой МИД 29 января", - сообщил источник.
Вчера, 21:47В США объяснили присутствие своих войск в Сирии
По его данным, Педерсен покинет Дамаск 30 января или чуть раньше.
Педерсен ранее заявил РИА Новости, что рассчитывает на созыв новой встречи конституционного комитета в феврале или марте.
Ранее официальный представитель Педерсена Дженнифер Фентон сообщила РИА Новости, что спецпосланник ООН планирует в пятницу провести в Москве переговоры с Лавровым и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. По ее словам, на следующей неделе Педерсен посетит Дамаск, а затем проведет брифинг для Совета безопасности ООН.