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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-23T12:42+0300
https://ria.ru/20200123/1563774584.html
Педерсен проведет переговоры с главой МИД Сирии
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РИА Новости

Педерсен проведет переговоры с главой МИД Сирии

12:42 23.01.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПредставитель ООН на переговорах по Сирии Гейр Педерсен
Представитель ООН на переговорах по Сирии Гейр Педерсен
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Представитель ООН на переговорах по Сирии Гейр Педерсен. Архивное фото
ДАМАСК, 23 янв - РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен прибудет в Дамаск на следующей неделе во вторник и встретится с главой МИД САР Валидом Муаллемом 29 января, заявил РИА Новости дипломатический источник.
"Педерсен приедет в Дамаск 28 января и встретится с главой МИД 29 января", - сообщил источник.
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По его данным, Педерсен покинет Дамаск 30 января или чуть раньше.
Педерсен ранее заявил РИА Новости, что рассчитывает на созыв новой встречи конституционного комитета в феврале или марте.
Ранее официальный представитель Педерсена Дженнифер Фентон сообщила РИА Новости, что спецпосланник ООН планирует в пятницу провести в Москве переговоры с Лавровым и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. По ее словам, на следующей неделе Педерсен посетит Дамаск, а затем проведет брифинг для Совета безопасности ООН.
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