Сенатор прокомментировал законопроект о льготах многодетным отцам

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Социальные льготы, в том числе и по выходу на пенсию, чаще предлагается предоставлять многодетным матерям, поскольку нагрузка по воспитанию детей и ведению домашнего хозяйства ложится именно на женщин, сказал РИА Новости глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, комментируя законопроект о возможности досрочного выхода на пенсию многодетным отцам.
18 декабря 2019, 16:56В Совфеде рассказали о работе над законопроектом о многодетных семьях
Госсовет Удмуртии внес в Госдуму законопроект, согласно которому для многодетных отцов в РФ может быть предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию.
"С точки зрения обеспечения равенства - в этом может быть резон", - сказал Рязанский.
В то же время большая часть нагрузки "по воспитанию детей и ведению домашнего хозяйства ложится именно на женщин", добавил он.
В связи с этом большинство льгот предлагается предоставлять матерям, сказал законодатель.
Комментируя законопроект удмуртского парламента, сенатор отметил: "Вряд ли его ожидает успех".