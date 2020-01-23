Сенатор прокомментировал законопроект о льготах многодетным отцам

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Социальные льготы, в том числе и по выходу на пенсию, чаще предлагается предоставлять многодетным матерям, поскольку нагрузка по воспитанию детей и ведению домашнего хозяйства ложится именно на женщин, сказал РИА Новости глава социального комитета Совфеда Социальные льготы, в том числе и по выходу на пенсию, чаще предлагается предоставлять многодетным матерям, поскольку нагрузка по воспитанию детей и ведению домашнего хозяйства ложится именно на женщин, сказал РИА Новости глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский , комментируя законопроект о возможности досрочного выхода на пенсию многодетным отцам.

Госсовет Удмуртии внес в Госдуму законопроект, согласно которому для многодетных отцов в РФ может быть предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию.

"С точки зрения обеспечения равенства - в этом может быть резон", - сказал Рязанский.

В то же время большая часть нагрузки "по воспитанию детей и ведению домашнего хозяйства ложится именно на женщин", добавил он.

В связи с этом большинство льгот предлагается предоставлять матерям, сказал законодатель.