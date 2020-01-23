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Сенатор прокомментировал законопроект о льготах многодетным отцам
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РИА Новости

Сенатор прокомментировал законопроект о льготах многодетным отцам

12:38 23.01.2020 (обновлено: 12:39 23.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Социальные льготы, в том числе и по выходу на пенсию, чаще предлагается предоставлять многодетным матерям, поскольку нагрузка по воспитанию детей и ведению домашнего хозяйства ложится именно на женщин, сказал РИА Новости глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, комментируя законопроект о возможности досрочного выхода на пенсию многодетным отцам.
Галина Карелова
18 декабря 2019, 16:56
В Совфеде рассказали о работе над законопроектом о многодетных семьях
Госсовет Удмуртии внес в Госдуму законопроект, согласно которому для многодетных отцов в РФ может быть предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию.
"С точки зрения обеспечения равенства - в этом может быть резон", - сказал Рязанский.
В то же время большая часть нагрузки "по воспитанию детей и ведению домашнего хозяйства ложится именно на женщин", добавил он.
В связи с этом большинство льгот предлагается предоставлять матерям, сказал законодатель.
Комментируя законопроект удмуртского парламента, сенатор отметил: "Вряд ли его ожидает успех".
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Валерий РязанскийГосдума РФРоссияОбщество
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