Комик Долгополов заявил, что напуган из-за проверки его выступления

Ранее адвокат Долгополова Леонид Соловьев сообщил РИА Новости, что комик уехал из России за границу после того, как полиция начала проверять его выступление, которое он дал в петербургском баре HopHead в феврале 2019 года. Какие именно формулировки возмутили жителя подмосковного Орехово-Зуево, написавшего жалобу в силовые органы, не уточняется. В пресс-службе подмосковного главка МВД подтвердили, что по данному факту проводится проверка.