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Культура
2020-01-23T13:02+0300
https://ria.ru/20200123/1563774339.html
Комик Долгополов заявил, что напуган из-за проверки его выступления
https://cdn21.img.ria.ru/images/156374/50/1563745012_28:0:931:508_1036x0_80_0_0_576655fce4f5aced0bbff3635b120e57.jpg
РИА Новости

Комик Долгополов заявил, что напуган из-за проверки его выступления

12:38 23.01.2020 (обновлено: 13:02 23.01.2020)
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© Аккаунт Александра Долгополова на YoutubeСкриншот видео Александра Долгополова
Скриншот видео Александра Долгополова
© Аккаунт Александра Долгополова на Youtube
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Стендап-комик Александр Долгополов, выступление которого начала проверять полиция из-за жалобы человека, увидевшего в словах юмориста оскорбление верующих, рассказал в видеообращении, что напуган этим фактом, но в то же время не удивлен.
Ранее адвокат Долгополова Леонид Соловьев сообщил РИА Новости, что комик уехал из России за границу после того, как полиция начала проверять его выступление, которое он дал в петербургском баре HopHead в феврале 2019 года. Какие именно формулировки возмутили жителя подмосковного Орехово-Зуево, написавшего жалобу в силовые органы, не уточняется. В пресс-службе подмосковного главка МВД подтвердили, что по данному факту проводится проверка.
Долгополов разместил на YouTube видео, в котором рассказал о проверке в отношении него и своих опасениях.
"Я очень расстроен, я очень злюсь, я напуган, но в то же время я и не удивлен, потому что этого и стоило ожидать", - сказал Долгополов.
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Известная защитой религиозных ценностей депутат Госдумы Наталья Поклонская ранее в беседе с РИА Новости призвала верующих игнорировать шутки комиков на религиозную тематику и не бегать с жалобами на "высказывания невежд". По ее словам, "устраивать инквизицию тоже неверно".
Уголовный кодекс России предусматривает за публичное оскорбление чувств верующих лишение свободы на срок до одного года и другие, более мягкие виды наказания.
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КультураАлександр Долгополов (комик)Наталья ПоклонскаяYouTubeГосдума РФМоскваОрехово-ЗуевоРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Если какой-то клоун может так легко оскорбить, т.е. поколебать религиозные чувства заявителя, то может быть вера не очень крепка у заявителя и это его личная проблема, как верующего. Предлагаю заявителю рассматривать такие ситуации (оскорбления), как происки нечистой силы (бесы козни стоят и веру в тебе грешном подрывают). Заявителю нужно усерднее молиться, поститься читать житие святых, а не сидеть на скабрезных интернет ресурсах.
23 января, 13:25
ПКПавел Корнеев
21400335
Очень удобно стало хейтерам прикрывать юмором свою неполноценность. Чем отмороженные, тем больше стендапер. Только, как сказал президент, когда к ним приходят с вопросами компетентные органы, юмор куда то испаряется
23 января, 14:00
Ярослав Погодин
5300018
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