Комик Долгополов заявил, что напуган из-за проверки его выступления

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Стендап-комик Александр Долгополов, выступление которого начала проверять полиция из-за жалобы человека, увидевшего в словах юмориста оскорбление верующих, рассказал в видеообращении, что напуган этим фактом, но в то же время не удивлен.
Ранее адвокат Долгополова Леонид Соловьев сообщил РИА Новости, что комик уехал из России за границу после того, как полиция начала проверять его выступление, которое он дал в петербургском баре HopHead в феврале 2019 года. Какие именно формулировки возмутили жителя подмосковного Орехово-Зуево, написавшего жалобу в силовые органы, не уточняется. В пресс-службе подмосковного главка МВД подтвердили, что по данному факту проводится проверка.
Долгополов разместил на YouTube видео, в котором рассказал о проверке в отношении него и своих опасениях.
"Я очень расстроен, я очень злюсь, я напуган, но в то же время я и не удивлен, потому что этого и стоило ожидать", - сказал Долгополов.
Известная защитой религиозных ценностей депутат Госдумы Наталья Поклонская ранее в беседе с РИА Новости призвала верующих игнорировать шутки комиков на религиозную тематику и не бегать с жалобами на "высказывания невежд". По ее словам, "устраивать инквизицию тоже неверно".
Уголовный кодекс России предусматривает за публичное оскорбление чувств верующих лишение свободы на срок до одного года и другие, более мягкие виды наказания.